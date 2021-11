Magazine Corpos de Marília Mendonça e de seu tio seguem para o Ginásio Goiânia Arena Em um primeiro momento, o velório será reservado apenas para amigos próximos e familiares da artista

Os corpos da cantora Marília Mendonça, 26 anos, e do seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, saíram às 11h55 do Hangar do Estado de Goiás em direção ao Ginásio Goiânia Arena. Em um primeiro momento, o velório será reservado apenas para amigos próximos e familiares da artista. Depois das 13 horas, será aberto para os fãs. A expectativa é que 100 mil pessoas p...