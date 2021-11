O corpo da cantora sertaneja Marília Mendonça, 26 anos, chegou ao Hangar do Estado às 10h20, assim como o do seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. Segundo informações da Polícia Militar, os corpos serão preparados no aeroporto da capital e depois levados para o Ginásio Goiânia Arena, onde o velório será realizado, primeiro para a família e depois aberto para o público.

Haverá um cortejo simples, sem carreata. Os fãs já estão reunidos no Hangar esperando para se despedir da Rainha da Sofrência. A expectativa é que os carros funerários sigam para o Ginásio Goiânia Arena por volta das 11h30.

A confirmação da trágica morte da artista foi no final da tarde de sexta-feira após a queda do avião de pequeno porte em que ela estava em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. A goiana faria show em Caratinga (MG).