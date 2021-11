Magazine Cortejo com o corpo de Marília Mendonça e seu tio chega ao Cemitério Parque Memorial Antes mesmo da saída do cortejo do local do velório, centenas de fãs se concentraram na entrada do cemitério

Chegou ao Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, o cortejo com o corpo de Marília Mendonça e seu tio Abicelí Silveira Dias Filho, que também era assessor da cantora. O trajeto entre o Goiânia Arena, no Jardim Goiás, e o Cemitério, seguiu pela rodovia GO-020 e reuniu centenas de carros, motos, ciclistas e pedestres, que se aglomeraram ao longo do trajeto para dar o último a...