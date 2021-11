Pode ser que algum professor tenha feito isso por ela, e comprado, temperado, assado e servido um pedaço desgraçadamente bem passado de alcatra”

A pessoa falava sobre o filósofo italiano Giorgio Agamben, mas eu não reconhecia Giorgio Agamben. Isso aconteceu anos atrás. Eu recém-terminara a graduação em Filosofia e a tal pessoa estudava ou tinha estudado Letras. Talvez seja preconceito meu (torço para que seja), mas, em se tratando de Filosofia, sempre pensei nos estudantes de Letras como fregueses de um açougue.

Eles param diante do balcão e contemplam os pedaços e órgãos dos bichos dependurados nos ganchos e expostos nas bandejas, e então escolhem 1 kg de fígado de vaca, 2 kg de pernil desossado e algumas sobrecoxas de frango. O fígado seria do Kant, o pernil, do Benjamin (eu sei, eu sei), e as sobrecoxas, da Anscombe. Enquanto isso, os estudantes de Filosofia estão isolados em uma fazenda falida e caindo aos pedaços, mas que, de algum modo, segue funcionando. Eles circulam pelo terreiro, pelos currais, chiqueiros e galinheiros, servem lavagem para os porcos, tropeçam em montes de estrume, jogam quirera para as galinhas, torcem o pescoço dos frangos, acertam marretadas nas testas das vacas, que em seguida degolam com maior ou menor precisão (enquanto, do lado de fora do curral, os derridianos assistem, sentindo nojinho e cogitando abraçar o vegetarianismo).

Claro que os estudantes de Letras têm a sua própria fazenda, e ela é muito bacana e bonita. Mas, e é para isso que chamo a atenção aqui, os bois e porcos e patos que eles observam, alimentam, (às vezes) matam e (nem sempre) comem são outros. Quando precisam de algum alimento que se poderia chamar de filosófico, eles recorrem àquele açougue. E é por isso que não reconheci o Agamben ao qual se referia aquela pessoa. Faltava o entendimento ou, pelo menos, a intuição do todo. Ela descrevia um pedaço de alcatra embalado a vácuo, não um rosto, e não parecia ter uma noção muito clara do corpo filosófico inteiro.

Pode ser que essa pessoa sequer tenha ido ao açougue. Pode ser que algum professor tenha feito isso por ela, e comprado, temperado, assado e servido um pedaço desgraçadamente bem passado de alcatra, que ainda fez questão de cortar em pedacinhos, espetar um deles com o garfo e levar à boca dela, dizendo: “Agamben”.

Outra possibilidade: o professor levou o pedacinho de alcatra à própria boca, mastigou e mastigou e mastigou, depois cuspiu no prato dela e disse: “Prontinho. Pode pegar e engolir agora”. Acontece muito, em todas as áreas (incluindo Filosofia). Há pessoas que passam a vida engolindo esses pedaços mastigadinhos por outrem, e não fazem muita ideia do que é que se trata — nem se esforçam para saber. Pensar é difícil.

E, mesmo com toda a boa vontade do mundo, a pessoa não teria como saber se aquela alcatra que engolia era mesmo do Agamben. Não ali, em tais circunstâncias, com essa, digamos, didática alimentar. Mas ela poderia dar um pulo naquela outra fazenda (eu sei onde fica, caso alguém se interesse; trabalho lá nos finais de semana, lavando os chiqueiros), parar junto ao curral e perguntar para quem estivesse lá dentro: “Com licença, qual desses boizinhos é o Agamben?”. A resposta viria após uma gargalhada: “Como assim? Qualquer idiota sabe que o Agamben é uma galinha d’angola”.