Na dureza do mundo, os pequenos gestos de solidariedade aquecem o coração. É emocionante presenciar banhistas ecoando aplausos na praia lotada quando uma criança se perde. Todos se unem à dor dos pais por meio das palmas que percorrem a areia. Até que o garotinho é encontrado com a ajuda de desconhecidos. Ele aparece de olhos arregalados, assustado, com o coração disparado, segurando o choro, ainda confuso entre o desespero e o alívio. De novo junto com a família, se pergunta o que deve fazer: voltar a brincar no mar ou nunca mais sair de perto de seus pais, pra nunca mais perdê-los de vista?

Os minutos de separação foram dolorosos, duraram uma eternidade no relógio interno da criança e dos adultos.

Desaparecer dói muito. As referências se perdem, o chão se abre e a multidão em volta se torna ameaçadora. A vida passa a ser vivida pela metade. Como aconteceu com Crisóstomo, o pescador de 40 anos que não tinha um filho e passou a procurá-lo com todas suas forças - como se ele estivesse perdido -, para deixar de ser um homem que era só metade. “... porque o seu filho poderia estar com fome, poderia estar com medo ou cansado, a precisar de ajuda para o frio ou para o escuro da noite” (O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe).

Filhos perdidos deixam um rastro de profundo vazio. As Mães da Praça de Maio sabem bem disso. Vestiram lenços brancos na cabeça para simbolizar as fraldas de seus meninos desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina. Marcharam, choraram, caminharam, protestaram durante décadas em busca de informações. Porque a vida sem notícia dos filhos é uma vida pela metade.

Raffaella Cerullo é outra que nunca se recuperou depois que a filha Tina desapareceu (A Amiga Gentil, de Elena Ferrante). A menina era bem pequena ainda, por volta dos 4 anos, quando sumiu entre as bancas da feira. Ninguém viu, ninguém deu notícia, ninguém pediu resgate, o corpo não apareceu. A mãe passou o resto da vida imaginando onde ela poderia estar, como teria crescido, se passava frio ou fome. Nunca foi possível saber. Nunca mais houve sinal de Tina. Se ela sobreviveu, hoje é uma mulher adulta que circula pelo mundo com outra identidade e sem referências. Ela não sabe muito bem quem é, se sente como um ser pela metade.

Quando Thais sumiu, sua mãe sentiu o mesmo vazio, mas não havia palmas nem solidariedade. Vizinhos chegaram a dizer que ela poderia ter fugido de casa, “com um namoradinho, talvez”. Como Tina (a menina do livro), Thais (a menina de verdade) desapareceu na feira. E, da mesma forma, ninguém viu, ninguém deu notícia, ninguém pediu resgate, o corpo não apareceu por longos três anos. Tinha 13 anos na época (hoje teria quase 16) e era querida por todos. Uma boa menina, calma, meiga, caseira, solidária, e desapareceu como fumaça ali bem perto de casa.

A família de Thais ficou três anos sem notícias, vivendo pela metade – metade dos dias, metade das horas, metade das palavras. E poucos enxergaram esse drama, porque a menina faz parte de um povo invisível, que não tem voz, de vida simples, pobre e pela metade. A garotinha caseira e calma se perdeu numa tarde, perto de casa, perto da feira, perto da tia, perto de tudo que lhe era familiar. E, de repente, tudo ficou escuro, desconhecido, ameaçador.

Encontraram seu corpo na quarta-feira, depois de três anos sem repostas, depois de três anos de perguntas.

O povo invisível então apareceu no jornal e na televisão. A mãe agora tem um corpo, mas continua pela metade.