Na loja de utilidades, uma lata comprida continha guarda-chuvas de diversas cores. Encantada com a profusão de tons, uma menina, de uns 6 anos de idade, começara a retirá-los do local, brincando alternadamente com cada um: “Quero esse! Pensando bem, o amarelo é mais bonito! Ou seria o azul?”

A vendedora, que observava a cena de longe, aproximou-se da criança para dar uma bronca: “Deixe isso aí, agora! Quantas vezes tenho de repetir que as mercadorias não são brinquedos e que vocês estão proibidos de entrar na loja? Saia daqui imediatamente!”

Assustada, a menina correra para perto da mãe que, ouvindo os gritos, questionara: “Que confusão é essa com a minha filha?”. A criança era negra. Ao perceber que a mãe era loira e de olhos claros, a vendedora se mostrou surpresa. Visivelmente constrangida, apressou-se em pedir desculpas.

“Perdão, não imaginei que fosse sua filha! Pensei que ela estivesse com aquele pessoal lá de fora”, respondera para a cliente. “Aquele pessoal lá de fora” era uma família carente, formada por um casal e três crianças, que pedia doações para quem entrasse ou saísse do comércio.

Nervosa, a mãe tomou a criança pela mão, dirigiu-se até a gerente e disparou: “Se minha filha fosse branca, ela teria esse mesmo tratamento? E, ainda que ela fizesse parte daquela família lá fora, por acaso eles não são gente? São menos dignos que nós?”

Percebendo que a discussão causara tumulto na loja, a gerente chamou a cliente para um canto, desculpou-se em nome do estabelecimento e tentou dar um ar de normalidade ao fato. Indignada, a mãe deixou as mercadorias que iria comprar para trás e foi embora.

Ao sair, vi que ela estava no estacionamento, respirando fundo e enxugando as lágrimas, para que a criança não visse seu estado. Perguntei se precisava de alguma coisa e a indagação foi a senha para um desabafo: “Sim, moça. Eu e minha filha precisamos de respeito”.

Ela se chama Maria Aparecida. Aposentada, com 61 anos, há cinco decidira adotar Maria Eduarda, a Duda. “Meu marido morreu de enfarte fulminante. Os filhos já estavam adultos, haviam saído de casa. Me senti tão só, que resolvi ser voluntária em um orfanato. Lá conheci minha filha”, contou.

Duda chegara ao abrigo com 1 ano. A mãe, que vivia em situação em rua, morrera atropelada. O orfanato tentou localizar outros familiares, mas não conseguiu. “Ela era tão magrinha, que pesava o mesmo que um bebê de seis meses. Nossa conexão foi imediata. Quando a vi, soube que devia adotá-la”, lembrou Cida, como prefere ser chamada.

Criada com amor e cuidado, Duda tornou-se uma criança saudável e feliz. Ela estava no carro, mas saíra para saber por que a mãe demorava do lado de fora. “Estou contando nossa história para a moça, filha”, explicou. “Ela é minha pérola negra, preciosa demais”, completou, acariciando o rosto da menina.

Perguntei à Cida se ela já havia lido um livro de crônicas de Rubem Alves chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ela respondera que não. Expliquei, então, que o autor conta na obra que a ostra, para produzir uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. “Sofrendo, a ostra diz para si mesma: ‘Preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas’”, cita ele.

Rubem Alves faz uma analogia entre as pérolas e as pessoas, pois o sofrimento pode nos levar a criar e transformar. Assim como a perda do marido conduziu Cida à Duda, sua reação diante do racismo sofrido pela filha ajuda a combater o preconceito. A pérola nasce da dor, mas não restringe a ela. O brilho de sua beleza ofusca a tristeza e reluz a felicidade.



(Fabrícia Hamu é jornalista e mestre em Relações Internacionais)