Assim que eu comecei a carreira de roteirista no Casseta & Planeta, logo comecei a sonhar em entrar para a equipe do Porta dos Fundos. Para mim, era o panteão da comédia brasileira da época. Então, comecei a escrever esquetes com o estilo deles enquanto me dedicava aos textos para o Casseta.

Passado um ano, eu já tinha 113 esquetes prontos para o Porta e dez tentativas de mostrá-los para alguém da empresa. Foram produtores, roteiristas, atores e até pessoas que cuidavam das redes sociais. Todo mundo que eu conhecia que era ligado ao Porta, eu abordava o tema “Como será que eu faço para entrar?” Assim, o milagre aconteceu. Com exatamente um ano de Casseta, veio a minha tão sonhada vaga na equipe porteana.

No começo claro que bateu a ansiedade. O meu favorito dos sócios era o Gregório Duvivier, que no primeiro papo eu fiz uma piada sobre o desenho dos Padrinhos Mágicos. Só que ele não conhecia os Padrinhos Mágicos. Fiquei ao leo logo no primeiro papo.

Também na primeira festa não passei batido. Era festa de fim de ano e foi bem no dia que aprovei meu primeiro roteiro para o canal. Gregório se aproximou e disse que eu estava arrasando. Achei que ele comentava sobre meu texto e falei: “Obrigado, Greg. Estou feliz de poder contribuir com a empresa” e ele, rindo, respondeu: “É... O Lucas quer ficar com você”.

Eu sem saber onde enfiar a cara, ri sem graça. Momentos depois, Lucas, o produtor gatinho, chegou em mim. E eu, que queria ficar com ele, disse que não o faria ali, na minha primeira festa da firma.

Só que ele disse que lá era tranquilo, que sempre que a CEO e a produtora executiva bebiam, falavam que iriam se pegar. Eu disse que se elas se beijassem, nós também poderíamos. O problema é que eu esqueci que estava falando isso com um produtor, ou seja, alguém que resolve problemas. E lá foi ele falar para as duas ficarem. Quando vi, CEO e a chefe da produção davam o maior beijão enquanto a empresa inteira aplaudia.

Foi aí que o Lucas olhou para mim, como quem sabe que ganhou o prêmio, e me beijou também. O babado maior foi quando a produtora executiva parou seu beijo, olhou para o nosso e falou: “Beijo gay?? Eu amo! Deixa eu entrar”. E, sob os aplausos de uma empresa toda, fiz uma performance digna do Oscar em um beijo triplo na minha primeira festa da firma.

Depois disso, foi só ladeira acima. Atualmente, escrevo um filme longa-metragem do Porta para a Paramount+. Já é a minha terceira parceria com streamings pela empresa. Também fui roteirista da Amazon Prime Video em dois projetos: na sala de roteiro da série Bons Tempos, criada por Fábio Porchat, e fui roteirista assistente no desenvolvimento da bíblia de venda da série Novela, ambas inéditas.

Além disso, tive sob minha autoria o vídeo Balbúrdia, um dos mais populares da produtora, com 15 milhões de visualizações. Hoje eu tenho certeza que tudo é mais fácil quando a gente trabalha com o que ama.



(Gustavo Palmeira é formado em Publicidade pela UFRJ, roteirista do canal Porta dos Fundos e da Paramount+)