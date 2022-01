Desde muito pequeno sonho em viajar, conhecer novos lugares e pessoas, outras culturas e hábitos diferentes, aprender idiomas estrangeiros – tudo isso sempre esteve no centro dos meus interesses. Com o tempo, fiz do sonho uma realidade mágica em busca da arte da peregrinação. Seis décadas depois da primeira viagem, ainda guardo lembranças preciosas, e creio ter feito das minhas viagens momentos de autodescoberta.

O romancista britânico Lawrence Durrell afirma que “o melhor viajante é o que se volta para dentro de si mesmo; à medida que cobre distâncias externamente, avança sempre em novas interpretações de si mesmo, internamente”.

As lembranças são difusas como filme antigo, visto em TV com sinal cheio de chuviscos. Viajava de Pernambuco para Goiás, em companhia de minha avó, tios e primos – de Garanhuns para Anápolis. Eu morava de favor na casa do tio Adalberto e da tia Luzia.

Essas são notas imprecisas porque fazem parte da memória histórica de um órfão, que é inexata por natureza; pois não se tem a quem recorrer para checar os fatos. Órfãos são prisioneiros da memória.

Nas poucas vezes em que meu tio Adalberto me visitou no orfanato, não me falou da viagem. Lembro-me dele como um nordestino amável e idoso e o admirava por seus talentos. Era pintor de paredes, mas fazia desenhos artísticos, era músico e boêmio – tocava viola de 12 cordas sem trocar a posição destas, apesar de ser canhoto.

Revejo-o, subindo uma colina, aos sábados, a caminho da estação de rádio de Garanhuns. Dizem que tocou com Canhoto da Paraíba, do que não duvido, porque a mãe dele, minha avó Cecília, era de Monteiro (PB), distante poucas horas da “Suíça Nordestina”, epíteto de Garanhuns.

Lembro-me de cruzarmos o Rio São Francisco, entre Petrolina e Juazeiro, à noitinha, num carro antigo do meu tio. Essa visão mágica daquele momento está fixado em minhas retinas e retorna sempre que chego ao cair da noite num lugar distante. Eu me reaproprio dessa imagem para tornar o lugar mais aprazível, lembrando-me do Velho Chico ante à chegada da noite – truque que afasta a melancolia ou o cansaço da viagem.

Aquela travessia, feita na perua dirigida por meu tio, foi a típica saga de migrantes nordestinos nos anos 1960. Mais tarde, ao assistir a uma novela da TV Globo, eu me vi dentro da “Marinete do Jairo”, veículo dirigido pelo saudoso ator Elias Gleizer. Estava feliz na companhia dos meus primos, um quarteto de meninos nordestinos: Agliberto, Euriberto, Luziberto e eu, o Bebeto.

Em 2021, após à segunda dose da vacina contra a Covid, minha mulher e eu empreendemos uma viagem sentimental, refazendo a mesma rota de 46 anos antes – à época, éramos recém-casados em mudança para o Sul.

O poeta francês Henri Michaux escreveu: “Os poetas amam viagens”. Amo viajar e o faço com frequência desde que comecei a ter minhas próprias economias. O viajante experimentado, tendo alçado um patamar mais alto em seus destinos, começa a buscar na viagem o que lhe é mais sagrado. É o caso do escritor norte-americano Phil Cousineau, autor do clássico A Arte da Peregrinação.

Ele confessa “ter um pé na estrada toda a vida”, desde que os pais o colocaram num Hudson 1949 e rodaram com o filho, bebê de duas semanas, por 30 horas, da Carolina do Sul até Detroit, onde ele cresceu. Lugares sagrados da perambulação incluem a Catedral de Chartres, megálitos da Cornualha, a casa de James Joyce, a fonte milagrosa de Lourdes, o Egito, a Índia e o Camboja.

Um segredo do escritor francês Albert Camus, autor de dois interessantes Cadernos de Viagens (que incluem o Brasil) era: “A vida do homem nada mais é que a redescoberta, ao longo dos volteios da arte, de uma ou duas imagens que pela primeira vez abriram o seu coração”.

A minha primeira viagem me devolve uma dessas imagens e me abre coração e mente para a descoberta de novos destinos.