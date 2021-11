A seriema

Recebo a comunicação de que o Instituto Cultural Bernardo Élis para o Povos do Cerrado (Icebe) atribuiu-me o Troféu Seriema – o que muito me desvanece. De acordo com o ofício firmado pelo presidente dessa instituição, professor doutor Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, tal distinção…