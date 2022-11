Imagino o escritor franco-argelino Albert Camus chegando a Nova York, ao descer do navio e enxergar o skyline de cidade. Já tirei proveito dessas memórias dele ao escrever um poema sobre viagens e me recordo que tenha dito: “No ritmo do trânsito, os arranha-céus dourados giram e tornam a girar, no azul acima de nossas cabeças. É um bom momento”.

Entretanto, esta viagem que agora realizo ao Extremo Oriente é tão intensa, que os vinte e tantos dias de navio de Camus, partindo de um porto francês para Nova York me parecem como uma viagem de Goiânia a São Paulo, que faço de carro em um dia. Que estranhamento e “estrangeiridade” sinto, para usar uma liberdade poética à la Guimarães Rosa.

Em Camões, como nos demais lusitanos que aportaram no Extremo Oriente, estamos realizando a “utopia do encontro”, que por ser utopia jamais se realiza.

Passamos pela Coreia para chegar ao Japão, a “terra do Sol Nascente”, onde vou me adaptando às enormes diferenças: o idioma, a comida e o tratamento do lixo, o que é bem relevante para quem aluga um apartamento como foi o nosso caso. Muitas rotinas se nos impõem, além das consultas sucessivas à previsão do tempo, para nos mantermos informados sobre tufões, tsunamis e tremores de terra.

Por falar nestes, sentimos um pequeno tremor na semana passada. Quando escrevo esta crônica, ainda está presente em minha memória a frase de minha mulher: “Você sentiu isso?”. E eu: “Acho que o vizinho do andar de cima está dançando ou pulando”. Não. A água tremia na garrafa de dois litros e minha esposa sentiu o sofá balançar. O primeiro tremor de terra é como aquela propaganda do sutiã: a gente nunca esquece.

Da gruta de Camões em Macau, de que sempre se fala e sobre a qual se tecem comentários e polêmicas, sabemos que o sumo poeta lusitano marcou presença e ali sofreu, mas foi na Ásia que começou a escrever os versos imortais dos Lusíadas. A Ásia continua sendo uma grande atração turística.

Não é o caso do meu recanto no subúrbio de Tóquio (Machida) em que me instalei, atraído pela proximidade da casa de minha filha. Não há gruta nem mistérios nesse bairro tão residencial, mas descobrimos aquele tipo de familiaridade que encontramos em algumas cidades de Goiás e Minas, em que as pessoas ainda se dão o direito de conversar livremente, mesmo quando o diálogo se dá por aplicativos de tradução.

O chamado do Extremo Oriente está presente na poesia de Camilo Pessanha, mesmo que transversalmente, como neste poema Ao Longe, os Barcos de Flores: “Só, incessante, um som de flauta chora,/ Viúva, grácil, na escuridão tranqüila, / Perdida voz que de entre as mais se exila,/ Na orgia, ao longe, que em clarões cintila/ Festões de som, dissimulando a hora./ E os lábios, branca, do carmim desflora.../S ó, incessante, um som de flauta chora,/ Viúva, grácil, na escuridão tranqüila./ E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,/ Cauta, detém. Só modulada trilha/ A flauta flebil... Quem há-de remi-la?/Q uem sabe a dor que sem razão deplora?/ Só, incessante, um som de flauta chora”.

Autor de poucos versos, Pessanha nos transporta ao cenário do Extremo Oriente, revivendo as emoções que aqui soam como uma flauta chorando calmamente em nossos ouvidos, lembrando os milhares de quilômetros de distância de casa e a dor que representa dormir 12 horas de diferença do solo que amamos por nos termos sido ali trazidos ao mundo.

O Japão se anuncia encantador, desafiante, silencioso e belo. É outono, mas há no ar algo da primavera: flores nos espaços públicos e em algumas casas; jardins familiares exibem frutas. O ar não é tão frio que nos impeça os passeios. É agradável passear e descobrir o novo nesse espaço estrangeiro. É bom fazer essa travessia. Sob a égide de Wenceslau de Moraes e outros lusitanos, vou abrindo passagem aqui na terra do sol nascente. Sayonara!



(Adalberto Queiroz é jornalista e poeta)