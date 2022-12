Dos quatrocentos e sessenta projetos de escola que ele tinha, ele fez só sete. Ou seja, quando ele disse nas eleições que tinha um projeto de governo, ele não disse que iria segui-lo”

É chegada a hora de dar tchau a Bolsonaro e aqui, nesta crônica, eu gostaria de destacar alguns pontos do governo dele que a gente não pode esquecer jamais. Afinal, o ex-presidente levou para dentro do Palácio do Planalto e para os ministérios a escória da sociedade, começando pelos negacionistas de vacina. Só esse primeiro ponto já colocou o Brasil como epicentro da pandemia de Covid e na liderança da extrema-direita mundial.

No bolsonarismo, fizeram Manaus de celeiro para uma experiência de “remédio milagroso” que os médicos estimam ter levado 200 pessoas a óbito. Esse experimento com cobaias foi uma das infrações éticas mais graves da história da medicina brasileira. E nem sou eu que estou falando, é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E isso foi só em Manaus.

No resto do Brasil, não faltaram escândalos na saúde durante a pandemia. Desde compras suspeitas da vacina da Covaxin (que serão investigadas quando o sigilo desse capiroto for revogado) até negar as vacinas da Pfizer a preços inferiores aos do mercado. Bolsonaro fez tudo de pior quando o assunto foi cuidar da saúde da população na pandemia.

E claro que na educação não seria diferente. Precisamos lembrar sempre que ele sai do seu governo sem ter aberto uma faculdade sequer. E, dos quatrocentos e sessenta projetos de escola que ele tinha, ele fez só sete. Ou seja, quando ele disse nas eleições que tinha um projeto de governo, ele não disse que iria segui-lo.

Até no ponto que ele pega mais no pé do Lula, que é o da responsabilidade fiscal, o Bolsonaro tem a ferida da hipocrisia marcando sua pele. Ele sai do governo deixando um rombo de 400 bilhões de reais e o apagamento de dados importantes para a continuidade dos governos. Ah, claro, e uma guerra civil também.

Quem diria que passar quatro anos inflando radicais terminaria em ações terroristas? Por isso que no bolsonarismo é tudo fake. Os movimentos pacíficos são fakes, o patriotismo é fake, o presidente diz que trabalha, mas é fake. Até o bendito (ou maldito) padre Kelmon era fake. Não tem como acreditar em nada que esse belzebu fala.

E tem gente que ainda enche o saco de alguém “fazer o L”. Como se fosse algo demais ser contra esse governo que esteve aí. O mercado assistiu a Bolsonaro armar uma milícia extremista que quer derrubar a república e achou super ok. Agora o Haddad disse que o Lula pediu para colocar pobre no orçamento e rico no Imposto de Renda e o mercado surta. Entende por que o mercado odeia governo que prioriza os pobres e não os ricos?

Então, meus caros leitores, para eu me arrepender de ter votado em Lula, ele vai ter de deixar 700 mil pessoas morrerem, boicotar a vacinação, destruir a imagem do Brasil, colocar dezessete nazistas no governo e tentar três golpes de Estado. Até lá, a gente vai cantando Bella Ciao tal qual os italianos fizeram ao se despedir do fascismo. Adeus, Bolsonaro! Espero que a próxima notícia que eu leia sua seja em Bangu 2 ou na Papuda.

Enfim, no presídio que pior lhe servir.



(Gustavo Palmeira é formado em Publicidade pela UFRJ, é roteirista do canal Porta dos Fundos e da Paramount+)