Na última semana fotos e vídeos de uma cena perturbadora circularam nos jornais e mídias sociais. Vinte e seis adolescentes, alunos da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ageu Magalhães, na Zona Norte do Recife, passaram mal e precisaram receber atendimento de urgência. Segundo os socorristas, os jovens apresentavam sudorese, saturação baixa e taquicardia, sintomas que caracterizariam, segundo os profissionais, uma “crise coletiva de ansiedade”.

Não sou afeita a assistir vídeos de catástrofes ou que apontem para uma estética próxima à espetacularização do sofrimento. Entretanto, instada a ver, tentei escutar o que os adolescentes falavam ali. O mal-estar se acentuou, das vozes adolescentes, o silêncio.

Em Psicologia das Massas e Analise do Eu, texto publicado por Freud em 1920, o autor investiga a composição psicológica das massas e germina o que mais tarde será desenvolvido por outros psicanalistas: a concepção da relação direta entre a construção da subjetividade e os fenômenos sociais. O episódio coletivo de expressão de sofrimento e pânico dos adolescentes, que fez chegar aos nossos olhos a dor e o grito silenciados, nos exige rever qual o papel da sociedade sobre o que comparece nesses corpos caídos.

A adolescência é um momento de transição da constituição da subjetividade que requer um trabalho complexo e necessário para que o jovem possa acessar o status de adulto e se posicionar no mundo. A tarefa não é fácil. Para garantir a potência do seu novo corpo e sua nova forma de estar no mundo, ao mesmo tempo em que o adolescente irá limitar a demanda dos pais, suas primeiras figuras de identificação, ele também deverá verter seu olhar para fora dos laços familiares, buscando outras referências no mundo social através das quais se orientará buscando legitimar seu espaço de autonomia.

Se os novos ideais do adolescente serão procurados no cenário da cultura, precisamos, na responsabilidade de nossos lugares de adultos, numa posição referenciada à lei simbólica e jurídica, enquanto membros legítimos dos grupos familiares, do estado e da sociedade, nos perguntar:

- Quais são os fios que compõem a rede de sustentação simbólica dos adolescentes na contemporaneidade, no cenário brasileiro?

- Como chegamos a esse ponto de permitir que os adolescentes colapsassem?

- Como se justifica a falha na escora social, nossa responsabilidade, cuja estrutura deveria servir para suportá-los nesse percurso?

-Descrevermos nosograficamente e classificarmos os sintomas vividos pelos jovens numa categoria específica de transtorno mental traduz a dor da alma?

- O que e a quem grita o silêncio de horror dos adolescentes em pânico?

Mais do que respostas, é urgente que possamos formular perguntas. Suportar nossa ignorância em relação ao tema da adolescência é necessário para que nos confrontemos com a complexidade e rigor que o tema exige. Precisamos estar juntos aos adolescentes numa posição de hospitalidade recíproca ao invés de somente tomá-los como objeto de estudo ou alvo de patologização. Adultos, escutemos os adolescentes!



(Marcella Haick é psicanalista e escreve em contribuição ao PsiQUÊ?, projeto do Grupo Jaime Câmara para debater saúde mental)