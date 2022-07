Ele chega e os sorrisos afloram. Cumprimenta as recepcionistas, no centro de reabilitação onde nossos horários às vezes coincidem, e demonstra saber o nome de cada uma. São várias. Tem animação contagiante, espontânea, de menino. Não poderia ser diferente, acaba de completar 3 anos, tinha 2 quando comecei a desfrutar do brilho que irradia nas nossas manhãs.

Seu nome é Joaquim, dele sei apenas isso, e a idade. Também sei que a mãe o acompanha às sessões de terapias, onde respeito e carinho são evidentes na relação de ambos, mas me abstive de obter mais informações pelo receio de que ofuscassem a impressão que ele provoca, e é o que gostaria de compartilhar. Joaquim chama para a vida, o presente, as surpresas que podem vir a qualquer momento. Ri e provoca risos.

Joaquim é nome de meu bisavô, o vô Quinquim, e também de um tio-bisavô, esse o vô Tapuim, na Pirenópolis em que longevidade era quase regra, muitos avançavam pelos 80, 90, vô Tapuim passou dos 100, foi feriado na cidade quando morreu. Também é nome de um senhor de família numerosa e amiga que por gerações habitou um casarão diante da casa dos meus avós na Rua Direita. Outros Joaquins de diferentes idades conheci, mas ficou essa referência de gente mais velha.

Até ser apresentada a um Joaquim pequenino, de grandes olhos escuros, expressivos e atentos, que apenas começa a descobrir o mundo, embora com jeito de quem já sabe das coisas. O garoto exibe inteligência, perspicácia, fala muito articulada de vocabulário já rico. Joaquim percebe que conquista assim, loquaz, e manda ver com tiradas engraçadas.

Certa vez, saiu da sala onde participa de uma série de atividades ansioso para ver a mãe, que o aguardava na recepção. A terapeuta, empolgada com o bom desempenho nos jogos realizados, insiste para que Joaquim conte o que tinham feito. O menino sempre falante se mantém agora emudecido. Em vão as tentativas de seduzi-lo com promessas de agrados e até de pressionar, criticando seu comportamento. O menino em irredutível silêncio, até a pergunta certeira.

– Está pensando em que, Joaquim?

– Em comida. – Muito justo, era quase meio-dia, hora de almoço.

A sinceridade, o jeito direto de ver e dizer, a empolgação com o que de fato interessa, o menino ensina que não há tempo a perder. Perguntam de que comida gosta e lá vem surpresa:

– Comida japonesa! – responde sorrindo.

Em outra ocasião, lá estava uma mãe trazendo ao colo o filho, de cerca de 10 anos, com limitações que exigem uso de um colete que parece desconfortável, ideia reforçada pelos gemidos de incômodo do garoto. Joaquim encarou o garoto naquelas condições difíceis sem disfarçar o impacto que lhe causou a cena. Mas não era olhar de estranhamento ou curiosidade invasiva com que as crianças nos desconcertam, e sim de empatia e solidariedade. Antes de sair, despediu-se do novo amigo, com jeito de camaradagem.

– Tchau, Pedro (nome que inventei, importante é contar que Joaquim, dele sim o nome é real, decorou rapidinho). Acenou, sorriu, como se quisesse transmitir que tudo pode melhorar.

O centro de reabilitação é ambiente de dores, limitações e superações, gente de todas as idades em busca de alívio e melhores condições de movimento, comunicação, troca, básicos para existirmos, mas sequer notados pela maioria. E também de encontros inesquecíveis, como o nosso com Joaquim. Meu nome ele não guardou, mas sabe quem sou, porque o vi explicando no ouvido da mãe:

– É a mãe da Bia. – Essas somos nós, e agora vamos mais felizes na jornada de esforço e disciplina porque, com sorte, terá sido mais uma oportunidade de estar um pouco na alegre companhia de Joaquim.



(Karla Jaime é jornalista do POPULAR, tem especialização em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário)