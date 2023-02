Uma vez, ou duas, em que abri um post sobre plantas e vasos bastaram para meu celular e Tablet serem inundados por todo tipo de reportagens de jardins, com a pessoa arrancando as partes mortas da planta pra gente ver, a outra no ato de plantar, cavucando a terra. Todas têm alguma coisa pra vender: um curso, um livro, palestras.

A mesma coisa com posts sobre decoração - invadiram meu perfil até hoje com matérias sobre ambientes internos depois que abri um para ver um sofá.

Mas tem mais: uma amiga me disse que conversou com o namorado sobre a possibilidade de uma viagem e no mesmo dia começou a receber montes de postagens sobre cidades, lugares, passagens, hotéis. E ela tinha conversado presencialmente com ele, nem era por celular.

Assustador. Parece que as máquinas vão passar a nos vigiar agora e ouvir o que falamos. E até se expressar por nós. O chat GPX, a inteligência artificial, pode escrever discursos e até poesia pra quem quiser. A nossa língua tão boa, tão larga, por onde passeamos todos, pode ser usada por uma máquina para fabricar textos. Impressionante!

Por falar nisso, estou lendo um livro chamado Latim em Pó, que se define como “um passeio pela formação do nosso português”, esse nosso português brasileiro. Livro muito bom. O autor, Caetano Galindo, diz que somos muito privilegiados por falarmos a mesma língua, Norte, Sul, Leste, Oeste, uma raridade em muitos países bem menores que o Brasil. E nosso português se diferencia profundamente e cada vez mais do europeu; é mais africano e indígena do que pensamos.

Outro livro que acabei de ler foi Aqui. Neste Lugar, de Maria José Silveira, nossa colega neste espaço, goiana de Jaraguá, há muitos radicada em São Paulo, e que vem publicando romances muito bons e aclamados. Aqui. Neste Lugar é um belo livro, coĺorido, vibrante, que vai nos conduzindo em suas tramas mágicas até o final surpreendente.

Daqui de Pirenópolis, onde passo um Carnaval delicioso, ligo para o Ângelo Lima para saber como é que está indo a mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que o Lisandro Nogueira heroicamente montou no Centro Cultural Oscar Niemeyer, depois de pandemia e incêndio impedirem a apresentação da mostra por três anos. O Ângelo me dá ótimas notícias: as salas de cinema são muito boas e há vários filmes excelentes. Ele me fala de alguns: Ela disse, A Noite do Triunfo, A Nossos Filhos, este com Marieta Severo, que está maravilhosa no papel de uma ex presa política. E conta que há ótimos filmes goianos, e três mineiros, entre os quais o aguardado Marte Um. E os filmes indicados para o Oscar também estão lá. Imperdível para quem curte cinema de qualidade e sossego.

Comecei o ano com o firme propósito de me cuidar, procurar os médicos, fazer tudo que eles mandarem, principalmente agora que me divorciei do cigarro, separação muito dolorosa, diga-se a bem da verdade, mas que resolvi que será definitiva, e não voltarei atrás, se Deus quiser.

Já marquei as consultas, e sei que terei um bom tempo de exames pela frente.

Quanto ao cigarro, eu não teria parado se soubesse que logo vou morrer. Mas Deus de repente resolve que devo viver ainda um bom tempo, e lá estarei eu, sofrendo com falta de ar, dando trabalho pra todo mundo, longe da tal “qualidade de vida”.

Parei assim, de repente, no grito. A coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas, até por isso mesmo, por ser tão difícil, não volto ao vício de jeito nenhum, está decidido (falando alto para eu mesma ouvir). Torçam por mim!



(Maria Lúcia Felix Bufáiçal é poeta, pesquisadora, ensaísta, escritora e produtora cultural)