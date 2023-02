É uma sensação indescritível, rever em sua plenitude as cores do mundo: o céu azul, as folhas em diferentes tons de verde, as buganvílias vermelhas, roxas, brancas, cor-de-rosa. A água brilhando ao sol, os diferentes tons de ocre e de cinza no crepúsculo, os rostos amados mais nítidos e como o meu próprio, um pouco mais vincados.

Há anos, a catarata me afetava a visão. Como nos versos de Cora Coralina: “A claridade se faz em névoa e bruma...” Agora, algo aconteceu como se fosse um milagre dos Evangelhos. Por artes da moderna oftalmologia foi retirada a catarata e colocada uma lente que substitui o cristalino. Tudo se aclara e se renova. E como é belo o mundo, nesta manhã luminosa de junho!

Temos o costume de reclamar dos tempos de hoje e idealizar os dias de ontem. Em verdade, estamos a lembrar de nós mesmos - a força, a alegria e o entusiasmo da juventude que nos levava à descoberta do mundo. Éramos moços, ágeis e entusiastas; e nunca mais seremos assim, a sorver com sofreguidão a taça da vida.

Não é preciso mergulhar fundo: há apenas algumas décadas, como tudo era difícil e precário!

Na memória familiar, conta-se o caso de um meninozinho de 4 anos, Pacifinho, que foi submetido a uma operação desse tipo em 1892. O pai falecera há pouco; a viúva, D. Philomena, e seus dois filhos pequenos moravam na fazenda.

Pacifinho brincava perto do curral, quando foi atingido no olho por um coice de bezerro. Acudido com compressas e meizinhas, não melhorou. Passados alguns dias, D. Filó, como era conhecida, partiu com o doentinho para a cidade próxima, Parnaíba, localizada no delta do rio do mesmo nome. O único médico estava viajando; o olho do menino doía e inchava, mais e mais. A mãe resolveu seguir para São Luis do Maranhão, por via marítima.

Viajar, naquele tempo, era algo difícil e complicado, com longos preparativos e inevitáveis demoras. Chegando finalmente ao destino, São Luiz do Maranhão, D. Filó hospedou-se em casa de um cunhado, pessoa socialmente bem relacionada. Foi chamado o melhor médico que logo veio com a inseparável valise. Examinou a criança e suspeitou que estivesse com catarata; fez um curativo e mandou que ficasse em local escuro. No dia seguinte, voltou com um aparelho (qual seria?) e concluindo se fazia necessário operar o menino.

Na manhã subsequente, trouxe consigo um colega para auxiliá-lo. Em casa mesmo, cloroformizaram a criança e procederam à cirurgia. Não é difícil imaginar a cena.

Os cirurgiões deram-se por satisfeitos; a operação fora um sucesso. Seguiram-se dias de cuidados meticulosos, com estrita proibição de qualquer esforço ou luminosidade, devendo o paciente permanecer com a cabeça imóvel em um quarto escuro. Passados vários dias e retirada a venda, o médico achou que Pacifinho reagia bem e poderia movimentar-se, embora com restrições. Mais uma semana e a criança já brincava e conversava, fazia pequenas travessuras e dizia estar enxergando “um pouco” do olho doente.

Quase dois meses se tinham passado. D. Filó precisava voltar para casa, onde o filho caçula ficara com as amas. O cirurgião deu alta a Pacifinho. Esperançosa, ela embarcou com o convalescente em um navio, retornando a Parnaíba.

Na região, são comuns as altas marés com ondas furiosas. Foi o que aconteceu, com a pequena embarcação em que viajavam jogando furiosamente. Debilitado, Pacifinho vomitava sem parar; nenhum alimento lhe ficava no estômago. Chegando finalmente à Parnaíba, foi chamado o médico que retornara à cidade: diagnosticou febre amarela e receitou um vomitório, com o que o doente piorou consideravelmente.

A dolorosa saga de Pacifinho foi narrada por sua mãe, em um manuscrito que me chegou às mãos; D. Filó era a terceira esposa (então viúva) de meu bisavô, o coronel Pacífico da Silva Castello Branco. Eis as palavras finais do comovente relato: “Nesta ocasião notei que ele [o doentinho]estava com a orelha e mão direita muito arroxeada e conheci que o Doutor estava sem esperança, e às duas e meia deste dia expirou o meu inditoso Pacifinho me deixando angustiada de dor e saudades!”



(Lena Castello Branco é escritora e historiadora, doutora pela USP, membro da AGL, sócia-fundadora da Aflag e da Sociedade Brasileira de História da Medicina)