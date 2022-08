As maravilhas do conto

Passei uma parte da manhã cuidando das plantas, tarefa que sempre me traz alívio para a alma. De repente chega pelo Correio um livro que o Rafael sabia que eu gostaria de ganhar. Achou-o num sebo em Vitória (ES). Trata-se do Maravilhas do Conto Inglês. Herdei de meu pai a coleção Maravilhas do Conto Universal, mas precisamente a dos melhores contos…