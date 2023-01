Até que não acho tão ruim assim ficar velha -- conheço quem sofre muito mais que eu com os inequívocos sinais da velhice. Mas um dia desses me mandaram pelo WhatsApp uma frase assim: “Não tenha medo da velhice: a alma não tem idade e a mente não envelhece”. Aí não! Nem tanto. Se tudo envelhece, por que a mente não? Sinto que minha cabeça vai ficando cada dia mais lenta. Esqueço às vezes as palavras mais simples e corriqueiras. Demorei um tempão para me lembrar da palavra “ferragista” alguns dias atrás. E outras tantas de que vivo não me lembrando na hora exata em que preciso delas.

Sobre a velhice, há declarações de deus-e-o-mundo, muita gente já deu palpite sobre isso. Uma que sempre aparece, com variações na forma, mas com o mesmo conteúdo, é “envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional”. Ai, ai, ai. Tem base? Ficar velho é ficar velho, não existe ficar meio velho ou escolher não ficar velho. A pessoa pode ser um velho moderno, uma velha disposta a aceitar mudanças, um velho com aparência mais jovem, uma velha transviada, um velho cabeça aberta, etc., mas sempre, de qualquer jeito, velho(a). Ninguém foge disso.

Outra frase que surge às vezes é “a velhice é prêmio para uns e castigo para outros”. Ah, não. Não dá pra achar que envelhecer pode ser um prêmio porque não é de jeito nenhum. A pessoa pode ter uma velhice tranquila, uma vida confortável e serena, sem grandes sobressaltos, mas a velhice está longe de ser um prêmio. Mesmo porque as perdas surgem e se acentuam, vai morrendo gente, temos mais presente a noção de nossa própria morte. A energia já não é a mesma.

Várias frases sobre o envelhecimento são também tristes, nem todas são otimistas: Jorge Luís Borges -- “a velhice poderia ser a suprema solidão, não fosse a morte uma solidão ainda maior”; Gabriel Garcia Marquez (um tanto mais ameno) -- “o segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão”.

Ou seja, para eles, velhice e solidão andam juntas. Não sei se é preciso necessariamente ser assim. Depende do idoso, ou idosa. Há até quem reclame quando tem muita gente por perto. E alguma solidão faz parte da vida, seja qual for a idade. Clarice Lispector falou -- “faço com que a solidão me sirva de companhia”.

Uma frase bem radical que encontrei foi -- “a velhice é uma tirania que proíbe, sob pena de morte, todos os prazeres da juventude”. Olha aí, pegou pesado. Também não é tanto assim. Principalmente porque, muitas vezes, o simples nascer do sol já traz alegria, conversar com alguém querido, ficar perto do mar, ler um livro bom. Não é preciso estar no auge da juventude para ter prazer com coisas simples, tipo um café gostoso. Se não tivesse parado de fumar eu diria ‘fumar um cigarro depois do café’, mas esse prazer eu já tive de sacrificar, o que aliás me faz ter uma velhice bem mais sem-graça.

Minha mãe costumava dizer que envelhecer é ótimo, que a gente deixa de se importar com muita coisa. Ela ficou velha por pouco tempo, morreu aos 71 anos de idade. E morreu de repente, o que acho uma sorte. Escapar das doenças, das idas e vindas a médicos, da quantidade pesada de remédios, isso sim é uma ventura. Mas a saudade que sinto dela (e de outros que já partiram) pesa em meu próprio envelhecimento. Aliás, a saudade que sinto de tanta coisa é o que às vezes me faz ficar parada no tempo, revivendo o passado. O que já é outra história.



(Maria Lúcia Félix Bufaiçal é poeta, pesquisadora, ensaísta, escritora e produtora cultural)