Mãe,

Ontem fez três anos que você partiu. Junto com a saudade, trago reflexões. Uma delas é sobre o fato de ainda não termos espalhado suas cinzas. Depois da cremação, elas continuam no columbário, que é aquele local no cemitério onde são colocadas as urnas com cinzas de pessoas que foram cremadas.

Quando estava viva e te perguntei onde queria que lançássemos seus restos mortais, você respondeu que gostaria de um lugar distante, bonito, e de preferência que chegássemos até lá de avião. Por causa dos problemas de saúde, voar não era uma opção nos seus últimos anos. E você queria tanto voar...

Entusiasmada, sugeri Paris. Faríamos sua despedida em algum lugar especial da Cidade Luz. Você adorou a ideia. No entanto, três meses após sua partida veio a pandemia. Em 2021, a Covid-19 também não deu trégua. No ano passado, apesar do controle do vírus, não avançamos no projeto.

Comentei com uma amiga espiritualizada que estava angustiada com essa demora para espalhar suas cinzas. Ela me alertara que isso seria ruim para você, pois estaríamos te “prendendo a esse mundo”, “impedindo seu espírito de alcançar a libertação das dores da matéria”.

Discordei. Creio que você se livrou de toda a dor que sentia no momento que seu coração deixou de bater. Acredito que sua alma está aliviada. Minha amiga questionou, então, se não seria eu quem estaria presa a você, arranjando razões inconscientes para manter suas cinzas por perto.

A explicação também não me convenceu. Desde quando amor seria prisão? A gente se torna escravo de alguém por sentir saudade? Por desejar que a pessoa amada estivesse aqui? Se essa falta não nos paralisa, se não nos afasta da vida, penso que ela seja compreensível.

Na verdade, me dei conta de que estou agindo diferente quando perco alguém que amo. Lembra que você dizia que, toda vez que eu terminava um namoro, o caminhão da Comurg precisava ficar atrás de mim, tamanha minha agonia para me livrar de fotos, cartas e presentes do ex? Isso mudou.

No fundo, esse comportamento de descartar todas as lembranças materiais, de cortar radicalmente o contato com a pessoa, era uma defesa. Era o medo de sofrer a ausência dela. Uma proteção prévia da saudade. Em diversas situações, funcionou. Com você, porém, seria inútil.

É que algumas ausências são grandes demais para não serem sentidas. Lamentadas. A lenta agonia que se apossa de nós diante da constatação de que quem amamos foi embora, em certos casos, não pode ser acelerada. Algumas ausências serão sempre presentes.

Suas cinzas ainda estão aqui. Eu e meu irmão não resolvemos o que faremos com elas. Podemos te levar para Paris. Ou não. Uma hora vamos decidir. Sem pressa. Estamos respeitando nosso luto interno - um tempo que não obedece aos calendários convencionais.

Pela primeira vez, não estou destruindo tudo o que me lembra alguém que amo e que partiu. Pela primeira vez, estou me permitindo chorar de saudade, viver momentos em que penso como seria bom ter seu colo, ouvir músicas e assistir filmes que são a sua cara e achar isso doce e amargo, simultaneamente.

Pela primeira vez, venho experimentando a sensação de não tentar preencher todas as lacunas. Alternar risos e lágrimas. Aceitar que amar é lembrar, e que as lembranças podem não apenas ferir, mas também curar. “O teu amor me cura de uma loucura qualquer”, como disse Lulu Santos. E se isso for algum defeito, por mim, tudo bem.

Te amo.