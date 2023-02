“Você já está pra lá de Marrakesh”? Não sei você, mas eu já estive, literalmente. Quando, há muitos anos, viajava em direção à França e, na telinha de vídeo dentro do avião, procurava identificar em que ponto do mapa estávamos, que lugar do planeta azul sobrevoávamos, notei que acabáramos de passar por Marrakesh. Nunca me ocorrera saber sobre a capital do Marrocos, onde jamais pus os pés, mas cujo nome tanto ouvira na canção de Caetano Veloso Qualquer Coisa.

Sei que esse papo meu já está qualquer coisa, mas é que de repente me lembrei dessa música, e melhor do que qualquer aeronave ou substância alucinógena, as canções nos transportam para lugares e épocas. Todos temos as músicas que nos fazem viajar no tempo e que reunimos ao longo da vida.

Tentei cavoucar na memória as que fazem parte da minha história e não foi fácil. As primeiras que guardo, entre as infantis, com polegares, aranhas, donas baratinhas e canoas viradas, está uma que cantei na escola com menos de 8 anos. Era a cantiga popular Se Essa Rua Fosse Minha. Que assombro eu sentia diante daquele bosque chamado solidão.

E cantei também aquela outra: “Eu sou rebelde porque o mundo quis assim”. Que ousada era a professora do primário, que talvez inspirada por sua própria playlist pessoal, fez uma menina de 6 anos cantar: “eu sou rebelde”. Ou talvez esse fosse só um dos sucessos musicais da época.

Mas o fato é que se cumpriu a sina do que cantei. Mamãe sempre me chamou de rebelde e embora papai nunca tenha me dito “filha, você é a ovelha negra da família”, acabei tendo que assumir e sumir.

Na adolescência, o apogeu da rebeldia com e sem causa, houve tanta letra e música que é difícil escolher. Mas descobrindo a bossa nova e Vinicius e Tom e João Gilberto e o amor. Acordava às 5 da manhã só pra escutar, antes de o sol nascer e de ir à escola, Estate de João Gilberto.

Eu nada entendia de italiano ou de verão ou de inverno ou de neve ou de amor, mas lá ficava ouvindo, até arranhar os disco de vinil ou arrebentar a fita cassete. Até hoje, quando ouço Estate volto àquelas madrugadas.

“A sua lembrança me dói tanto, eu canto pra ver se espanto esse mal”. Que lembranças tinha aos 19 ou 21, para ouvir e chorar com Chico Buarque? Que saudades eram essas que eu sentia do que sequer tinha vivido ainda?

Minha playlist sempre foi melancólica, cheia da nostalgia do que não se viveu. Talvez só lá pelos 30 e alguns anos, tenha começado a descobrir as canções para a felicidade. Houve, é verdade, uma que a amiga, anos antes, me apresentara em Brasília. Era Ray Charles cantando Don’t Let the Sun Catch You Crying (não deixe que o sol te pegue chorando). Ela colocou essa música para tocar no toca-fitas do Del Rey de sua mãe. Aprendera a dirigir havia pouco e errávamos pelas ruas sem esquinas da capital federal.

Descobrindo a felicidade, sobretudo após o nascimento de meu filho, passei a montar a coletânea de “Canções para a felicidade”, composições que me deixam feliz embora a muitos possam parecer melancólicas: I’m Blessed, de Nina Simone; Across the Universe, dos Beatles, mas cantada por Fiona Apple e “De Hoje em Diante Eu Vou Modificar o Meu Modo de Vida”, de Caetano Veloso.

Vezes sem conta modifiquei o modo de vida, como meus amigos também. Juntos, vivemos nossos anos verdes de euforia, como naquela época em passávamos as noites na farra, e voltando para casa, bêbados e inconsequentes, o amigo atropelava as tartarugas da avenida T-63 em Goiânia, colocava a cabeça para fora da janela do carro e mais gritava do que cantava Cássia Eller: “Eu ando nas ruas/ Eu troco um cheque/ Mudo uma planta de lugar”.

Mudamos mesmo as plantas de lugar. Mudamos nós. Eu, particularmente, vim para um pouquinho mais perto de Marrakesh, inaugurando uma nova coletânea que começa e termina, ao menos por enquanto, com Dorival Caymmi : “Quem vem pra beira do mar/ nunca mais quer voltar”.



(Cassia Fernandes é jornalista com pós-graduação em Cinema e escritora)