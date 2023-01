Entre receitas de pão, lasanha e sorvete, havia cartas de amor. Assim, em meio a sabores salgados e doces, amargos e azedos. Como são os sabores, como são os amores. Mas, ao contrário dos ingredientes que, misturados, enriqueciam a mesa nem sempre farta, tais palavras românticas nunca saciaram a saudade, porque nunca chegaram a quem se destinavam.

O pré-adolescente tinha 12 ou 13 anos quando ouvia o relato e o imprimia à mão nas páginas que sobravam em branco no caderno de receitas. A cabeça imatura não entendia como aquela mulher, nos seus quase 50, ainda tinha palavras de carinho pelo homem que a deixara com três crianças, mais de década antes. Também não percebia a sensualidade entrelinhas do enredo.

Era um momento de cumplicidade. Apenas os dois, a mulher e o caçula, sentados no chão da cozinha, geralmente no final da tarde, lá dentro alguma canção do Roberto. Então, as palavras surgiam. Por que será que ela as ditava, se poderia escrevê-las sozinha, sem se expor? As próprias mãos tremeriam e não conseguiriam cumprir a tarefa? Ou talvez fosse a necessidade de compartilhar sentimentos?

Contidos, os sentimentos tendem a transbordar. Às vezes, isso acontecia e as lágrimas corriam, como lago que um dia se rebela contra o dique que impede seu curso natural. Mas era um movimento suave, contido, não como os da enxurrada após o rompimento de uma represa. A voz calava por alguns minutos, sem demorar a soar novamente.

Num início de noite qualquer, o destinatário daquelas cartas apareceu sem avisar. Não passou do portão. O filho do meio não quis vê-lo. Recebeu a mais velha e o mais novo na calçada, debaixo de um poste de madeira cuja luz titubeante atraía centenas de aleluias, mas não permitia identificar os traços de seu rosto – e o menino-escrevinhador não conseguiu confirmar se eram mesmo muito parecidos, como ouvira muitas e muitas vezes.

Depois disso, assim como começaram, a tardes das cartas de amor cessaram de repente, sem que elas fossem lidas. Foram rasgadas ou permanecem intocáveis, se amarelando, escondidas entre meia xícara de açúcar, uma pitada de fermento em pó.

Mais tarde, o agora adolescente também escreveria suas próprias cartas de amor, cuja maioria teve o mesmo destino, o fundo de alguma gaveta. A timidez amarrava a voz na garganta, então os pensamentos ganhavam vida com papel e lapiseira.

Muitos desses textos ficaram guardados por anos, até irem para o lixo. Remetê-los poderia ter mudado alguma coisa na vida? Essa pergunta nunca terá resposta, mas é instigante pensar nela.

Hoje, já maduro e no ofício de escrevedor, aquele menino compreende que muitas palavras precisam permanecer anônimas. Basta rabiscá-las, amassar a página e jogá-la fora, apertar a tecla delete ou abortar o post já redigido; elas já terão cumprido o propósito de expressar o que não pode ser dito.

Álvaro dos Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, vaticinou: “Cartas de amor são ridículas/ Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas”.

Perdoe-me o poeta, mas cartas de amor não são ridículas. Ao menos não aquelas que flertam com receitas de pudim.



(Rodrigo Hirose é jornalista e editor-assistente do POPULAR)