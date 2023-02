Cenas de um casamento

Naquele sábado à noite, deitada sem pegar no sono há mais tempo que costumeiramente, ela se decidiu. Não era de se lamentar. Tinha um companheiro, um casal de filhos, um vira-latas resgatado por uma ONG, vaso de manjericão no parapeito da janela do apartamento de dois quartos e home office. Mas rompera a casa dos 40, os 50 batiam à porta. Sentia que era agora ou nunca.

Essas…