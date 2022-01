“Ching ling lin”

Agora perdemos a vó, a última do meu grupo de avós. E eu não estarei na missa. Perdi a vó e, dessa vez, também perdi a despedida. Logo eu que odiava as missas de sétimo dia, estou odiando não poder estar na igreja para ouvir as palavras do padre, enquanto vagueio pelas lembranças”