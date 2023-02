Que a primeira coisa a se fazer ao se construir uma casa é a planta da casa, vocês já sabem. E já sabem, não só porque já devem ter aprendido na escola, como porque já contei essa história uma boa dezena de vezes, mas porque sabem também que à medida que envelhecemos, por problemas de memória, começamos a repetir as mesmas histórias e até as mesmas palavras, e vivemos às voltas com nossos temas recorrentes: as tais das histórias crônicas, além da novidade das histórias agudas e das coleções de dores crônicas.

Vocês sabem que ainda “quando os cronópios saem em viagem, encontram os hotéis cheios, os trens já partiram, chove a cântaros e os táxis não querem levá-los ou lhes cobram preços altíssimos”. Depois de quase perder o trem, o trem que vocês, como bons goianos sabem igualmente, pode ser qualquer trem, inclusive um trem-carro, um trem-ônibus, um trem-avião, um trem-chave, um trem-et-outros-trens, depois de enfrentar intempéries, viajei e encontrei todos os comércios fechados e um mar rugindo furioso.

Mas vamos primeiro à história repetida da planta da casa. Aprendi quando estava na pré-escola que ao construir uma casa, a primeira coisa a se fazer era a planta. Como aos 5 anos me faltasse abstração suficiente para compreender o que era uma planta arquitetônica e como eu não fosse ainda uma arquiteta mas recém-alfabetizada, estabeleci para mim uma regra absurda: começava todo desenho de casa por uma planta.

Não entendia porém por que era só uma planta e não várias. Mas me mantinha na ignorância obstinada. Ia desenhar uma casinha no alto ou no pé de um morro, mas antes plantava ali no papel uma árvore, que isso de mudar para uma casa árida, sem um pé de pau à porta, é muito feio, triste e quente. Se desenhava uma casa na cidade, metia um vaso de samambaias diante da fachada, que é preciso transformar o lugar em que se vai viver em um canto de alguma ternura verde.

Mas por que afinal conto e reconto? É que pela terceira vez depois que vim para essa terra de areias, tive que mudar de casa. E se mudanças são em geral laboriosas, imaginem por aqui, onde inexistem empresas e caminhões de mudança, e para se encontrar uma camionete caindo aos pedaços para transportar a mobília e os cacarecos pelas ruas de areia, é um Deus nos acuda. Aliás, achar uma casa para se mudar já é caso de milagre.

Semanas antes do pesadelo, digo, da mudança, decidi, pois, começar levando para a nova casa cada uma das plantas do meu jardim sustentável de pragas. Todo dia, quando saía de manhã rumo ao trabalho levava um vaso a tiracolo e ia povoando o novo lar. Sim, finalmente fez sentido a regra aprendida na pré-escola: a primeira coisa ao se fazer uma casa, digo, um lar, é a planta, digo, as plantas da casa.

Mas o que tem a ver a primeira com a segunda história recorrente? É que mal transportei todos os trecos e cacarecos para a nova morada, precisei viajar. Como também já devem saber – eis mais uma de minhas histórias recorrentes – identifico-me bastante com os cronópios, figuras fictícias do argentino Júlio Cortázar, uns serzinhos atrapalhados e confusos, mas que por isso mesmo acabam se divertindo diante dos absurdos e confusões da vida.

Portanto, a cronópio, mal depositou a tralha sob o novo telhado, partiu em viagem, não sem antes perder as próprias chaves. O resto desta outra história repetitiva conto em outra oportunidade, porque os cronópios quando se mudam de casa, logo descobrem que têm muito a fazer além de cuidar das plantas, pois a nova moradia, em nada nova, possui goteiras, infiltrações, um vizinhança ruidosa, uma matilha de mosquitos e pernilongos esgabilados e não, não tem chuveiro elétrico, nem fiação elétrica para instalá-lo!



(Cássia Fernandes é jornalista com pós-graduação em cinema e escritora)