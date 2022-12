Quer saber? Tô de saco cheio. Foi assim que a mulher bem-sucedida conforme os padrões atuais, bela e vigorosa no esplendor dos 40, independente, mãe, mas em permanente e explícita insatisfação, recorreu à amiga para despejar uma força que costuma abafar com afazeres e ilusões, e naquele momento escapou ao controle.

– Tenho a impressão de estar ficando louca, parece que vou explodir.

O desabafo era confirmado por olhos lacrimejantes de raiva e súplica, um desfiar de tormentos afetivos e cotidianos, embaraços, sim, mas não o nó que a sufoca e paralisa. Demandas de filhos, ódio ao ex no qual projeta todos os dissabores e transtornos que experimenta, irritação com o trabalho que recompensa em dinheiro, mas não gratifica na alegria de se reconhecer no que é feito com a entrega do mais precioso bem, o tempo dado de viver.

Um tumulto de emoções que nem era preciso pensar muito para indicar calma. Respirar. Ter compaixão por um corpo fora do prumo, corpo também renegado a labuta e “malhação”. Corpo que aflige porque envelhece, nem sempre sacia o desejo de atrair olhares e admiração, um esforço imenso para corresponder ao que se deduz esperado a fim de obter... amor.

Viver é esse conflito de ter que a todo momento encontrar as melhores saídas, definir caminhos, fazer escolhas. Mas tem hora que ficamos desnorteados, dá vontade de desistir e sair correndo para Pasárgada, onde seremos amigas do rei, teremos a pessoa que queremos na cama escolhida, sem rima mesmo, porque nem em Pasárgada se pode ter tudo. Mas...

Delirou com a maravilha das reticências, que permitem um mundo de possibilidades. Lembrou da última mensagem de seu amor, que depois disso nunca mais deu notícias, e terminava justo assim: Beijos. E...

O que mais? Nesse E... o que ela quiser pôr, todas as delícias vividas e supostas, todos os medos, encontros e desencontros, idas e vindas. Uma vez que lhe chegaram, embaladas pela saudade, as reticências eram suas e as desdobrava na imaginação. As reticências ganhavam pulsação e vida, porque queria delas nada menos que o mais além, essência, transcendência e êxtase.

Tudo que tinha era um sinal, três pontinhos, abertura, inconsistência, incerteza. Reticências. E era maravilhoso esse nada palpável, esse desejo ao qual se dá asas e pode virar beleza em nova forma, quem sabe até forma de palavra. Palavras...

Olharam para o céu, onde urubus planando nas alturas eram a imagem da liberdade. Voar alto, mais alto, ainda mais, planar, indiferente ao temporal que ameaça desabar, ou até atraídos pela transmutação de leveza de nuvem em peso que despenca em gotas, do diáfano à consistência poderosa e daí à delicadeza de fragmentos. Observaram de um lado o adensamento, a escuridão como promessa de chuva avançando para recobrir o firmamento, enquanto no outro extremo ainda resistiam retalhos de azul entre nuvens esparsas. Horizontes em contraste, de que atmosfera se impregnar?

Propôs esvaziar o saco cheio de maldades, desentendimentos, mesquinharias, ruídos, repetições inúteis, sacudir o lixo que restar depois de pôr pra fora o que já não serve e limpar com cuidado para sentir apenas o prazer da renovação. Agora sim, procurar melhores opções para levar adiante.

Como o Natal se aproxima, pensou em presentes, grandes e pequenos mimos com que se agradar e fazer feliz a quem se ama, um saco de Papai Noel com promessas de surpresas e sorrisos.

Trocaram olhares de compreensão, cumplicidade que se fez verbo: Obrigada, vou embora aliviada, nem pareço aquela que chegou prestes a uma erupção. Agora, sentia-se como nuvem suave ao sabor dos ventos, mudando e promovendo variações no cenário celeste.

Se precisasse mesmo, como se fosse imprescindível encher o saco – e valia perguntar por quê, pra quê? –, que fosse de delícias bem selecionadas. Saco de Papai Noel para realizar desejos.

(Feliz Natal a todos, boas festas, próspero 2023).