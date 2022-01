Nesse final de ano de dificuldades e sofrimentos, permito-me lembrar o mito de Pandora. Narrado pelo poeta grego Hesíodo, no século 8 a.C., remete à criação do mundo, quando Prometeu roubou o fogo e deu-o aos homens para que dominassem a natureza. Em revide, o poderoso Zeus criou a primeira mulher, Pandora, a quem mandou desposar Epimeteu, irmão de Prometeu. Presenteou-os com um vaso – uma caixa? – onde estavam aprisionados todos os males do mundo.

Zeus proibiu que o recipiente fosse aberto; mas a jovem não resistiu à curiosidade e destampou-o. Foram assim liberados o sofrimento, a discórdia, a guerra e as doenças que passaram a assolar a humanidade. Antes de chegar ao fundo do vaso, contudo, Pandora fechou–o - e nele ficou encerrada a esperança, talvez um mal em si mesma, pois leva a uma visão otimista e distorcida do futuro.

Certo é que a esperança ficou e que a ela recorrem homens e mulheres, quando tudo parece ruim, negativo, maléfico. Hoje, mais do que nunca, estamos carentes de esperança; ao que parece, ela foi empurrada que foi para o fundo mais fundo de nossos corações afetados pela incompetência e pelo oportunismo do grupo dirigente que aí está, e se deteriora a cada dia.

Quando se acendem as luzes nessa quadra do ano, e os olhos das crianças brilham ante o mistério do Natal, fico a pensar que a minha geração chega ao fim, depois de ter trabalhado de sol a sol, empenhada em mudar o Brasil para melhor. Muitos de nós – ricos ou pobres - fomos educados a partir de certezas: religião, respeito ao próximo e honestidade eram valores absolutos.

Certo que não se vivia em um paraíso: tínhamos renda per capita menor do que hoje, e era mais difícil o acesso à saúde e às oportunidades de educação e de lazer. Entretanto, víamos as autoridades com respeito, mesmo quando discordávamos delas. O jogo político comportava erros e acertos, pois nunca foram santos os que se empenham nele. Havia, porém, um limite que raríssimas vezes era ultrapassado – o da decência, do respeito à verdade, da compostura à altura dos cargos exercidos. Não obstante, ladrões sempre existiram na vida pública, assim como espertinhos de toda sorte; mas eram exceções.

Fico a lembrar o perfil dos atuais mandatários e sua entourage. Dizem-se modernos, avançados, honestos, desprendidos, amigos dos pobres e seus devotados protetores. Contraditoriamente e salvas as exceções de praxe, mostram-se incompetentes, quando não criminosos, condenados que foram muitos deles pela Justiça em diferentes níveis. Declarações estapafúrdias sucedem-se; palavrões estão na ordem do dia; milhões aparecem e desaparecem sem destino nem dono.

A despeito da afirmação recorrente de que cada povo tem o governo que merece, nós não merecemos isso. Somos um país de gente decente, honesta, trabalhadora, devotada à família. Sendo tantos os males que nos fustigam, vamos recorrer à esperança. Dias melhores virão, com a graça de Deus que é brasileiro, Ele também.