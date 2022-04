Vivemos tempos em que a condição de saúde mental é confundida com o estado permanente de felicidade e ausência de problemas. Isso diz muito sobre o imperativo social atual: ser feliz. Se até algumas poucas décadas atrás, a demanda dos pais aos filhos era que estudassem para que fossem bem-sucedidos em uma carreira que viabilizasse o sucesso financeiro e social, e que para isso seria necessário muito estudo e trabalho, hoje o que os pais demandam dos filhos é que estes sejam felizes.

Mas o que é ser feliz? Qual a medida da felicidade? Qual parâmetro para minimamente servir de guia para atender tal demanda? A felicidade é a meta a ser atingida à custa de qualquer possibilidade de subjetividade, uma vez que significa atender aos desígnios de um laço social que aponta para a plenitude, no sentido de uma vida perfeita, sem sofrimento.

Este tem sido abolido enquanto experiência, enquanto possibilidade de elaboração e aprendizado. Estar triste ou sofrer tem tomado a dimensão de fracasso, de doença, de desacordo com o ideal de completude vendido nas mídias sociais.

A positividade enquanto modelo, o discurso do “yes, you can” criam, imaginariamente, a crença de que é possível que o sujeito se constitua individualmente: para ser feliz, só basta querer!

Se a felicidade constante não é possível, o discurso da ciência produz a resposta inequívoca para tal condição, colocando no campo do biológico as respostas para todo e qualquer desconforto, independente dos conflitos, escolhas conscientes ou inconscientes, do mal-estar de cada pessoa diante das adversidades da vida.

Surge a necessidade premente de devolver ao indivíduo as “rédeas” de uma vida produtiva e feliz, sem oscilações. O que se vende é que o sofrimento é opcional, e que pode ser estancado por meio da aquisição de produtos de consumo disponíveis no mercado, desde medicamentos até eletrônicos, itens de luxo ou procedimentos estéticos, todos eles a mão, para quem pode pagar. É aí que se impõe a lógica do mercado: produtividade, alta performance e consumo.

O ideal imposto exige não só o sucesso profissional e financeiro, mas a ostentação dos símbolos de sucesso, que passam a ser medidos numa espécie de planilha social, pela quantidade de seguidores, likes e compartilhamentos. Não basta ser um bom profissional, é necessário estar nas mídias sociais, e ali se converter em produto a ser comercializado.

Esse é o sujeito contemporâneo: na ilusão de ser seu próprio senhor, dono de seu tempo e de seu trabalho, converte-se em produto a ser consumido, e assim, em duplo sentido, consome-se a si mesmo em uma sucessão de atos e vivências sem mediação da elaboração psíquica, na busca da tal felicidade, que pretensamente será atingida quando não houver mais furos, tropeços ou erros. Ou seja, quando não formos mais humanos, e sim máquinas programadas, sem subjetividade e sem passado ou futuro, apenas o presente capturado nos flashes das selfies.



(Miriam Bueno é psicanalista)