Chegou 2023 e, com ele, votos de boas festas e feliz ano-novo. É bom que seja assim, depois de tantos sustos e percalços em 2022. Afinal, costuma-se dizer que a esperança é a última que morre - pelo que vale lembrar a lenda de Pandora, narrada por Hesíodo, que viveu no século 8 aC.

Tudo começou com Prometeu, que teria presenteado os homens com o fogo, assim possibilitando que dominassem a natureza. Divindade suprema do Olimpo, Zeus proibira tal generosidade – pelo que castigou o inditoso titã, mandando acorrentá-lo a um rochedo, aonde um abutre vinha comer-lhe o fígado que se regenerava a cada dia.

Não satisfeito, Zeus buscou outra maneira de vingar-se da desobediência e criou a primeira mulher, a belíssima Pandora, destinando-a a Epimeteu, irmão de Prometeu. Antes de enviá-la à Terra, contudo, entregou-lhe uma caixa, recomendando que jamais a abrisse, pois, caso desobedecesse, todo um conjunto de desgraças viria sobre os homens.

Pandora não resistiu à curiosidade: abriu a caixa e foram assim liberados os males do mundo, quaiS sejam a discórdia, as guerras e as doenças. Mas Pandora fechou-a, antes que a esperança pudesse sair. Fica subentendido que a esperança seria também um mal, porquanto tem origem em um olhar destorcido (otimista?) da realidade objetiva. Outra interpretação possível é a de que a esperança continuou aprisionada, para que a ela recorressem os seres humanos em última instância.

Nessa virada de ano, a vontade é raspar bem no fundo a caixa de Pandora e dela retirar a esperança, mesmo sem que se saiba exatamente seu formato e sua força. Seria um vulto indistinto e informe, a acenar majestático, indicando os caminhos que deveremos seguir? Ou uma ave que nos alçaria aos céus da bem-aventurança? Ou teria a forma de uma planta, pequenina e tenra, que é preciso regar, adubar com carinho, torcer por cada broto que surge nos galhos que pouco a pouco se fortalecem? Quem sabe alguma especiaria miraculosa que nos trará força e sabedoria, discernimento e vitalidade para seguir em frente, a despeito de tudo?

Vejo na mídia a sequência de “viradas do ano”, celebradas nas maiores cidades brasileiras. Fogos de artifício enfeitam os céus tropicais, há luzes e música. As pessoas vestem-se de branco, levam flores para Iemanjá, formulam pedidos e votos recíprocos de feliz ano-novo.

Um tanto à moda do conselheiro Acácio, fico a me perguntar se não haveria outra maneira de festejar o ano-novo e a esperança de melhores dias. No fundo, tudo não passa de um negócio bilionário, custeado pelos cofres públicos, nos quais não está sobrando dinheiro. Muita gente ganha milhões, na tradição populista que vem da antiga Roma: para o povo, panem et circensis - pão e circo, vale dizer, espetáculos. Já os poderosos, estes preferem orgias e banquetes, que nem sempre são atendidos pelos bolsos dos próprios anfitriões.

Voltemos, pois, à esperança que tentamos resgatar da caixa de Pandora, nesse começo de ano de 2023. Que a todos nós sejam concedidos os bens inestimáveis da saúde, da paz de espírito, da vida em condições de dignidade e bem-estar. E que ao nosso amado Brasil seja dado reencontrar o caminho do crescimento econômico e da ética na política, bem como na humana convivência social e familiar.