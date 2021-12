Eu amo a Bahia, mas não quero ser um hippie baiano

"Assisti rapidamente um tutorial de como chorar no YouTube e subi para encarar meu enfadonho destino empregatício”

“Preciso falar com você”, disse a minha chefe. O gatilho estava puxado. Paranoias voando mais que o padre do balão. Em quatro palavras minha sanidade mental foi de zero a menos cem. Como uma frase tão pequena pode causar…