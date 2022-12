Escrevi bastante sobre meu pai neste ano. Quase sempre sobre a saudade que ele deixou, sobre a alegria que é recordar suas histórias, sobre o amor que sinto quando me lembro dele.

Mas ninguém é só isso, o bem.

E hoje entendo que, enquanto eu só falava bem, eu não o entendia. Nem me entendia. Eu precisava falar mal do meu pai para continuar amando o cara que me deu amor.

É difícil amadurecer, principalmente os pensamentos duros, os sentimentos calcados numa sociedade conservadora. Foi difícil transformar o sentimento de amor puro que eu tinha pelo meu pai por um sentimento de amor não-incondicional. De um amor que poderia acabar caso o pai não merecesse mais.

De um amor que eu escolhesse amar. Eu escolhi amar meu pai.

Parece estranho o que quero dizer, mas vou tentar me explicar. E se não ficar tão claro o meu pensamento, talvez eu ainda esteja pensando...

Para falar do meu pai, preciso falar um pouco da mãe, que sofreu com o machismo dos homens com os quais se relacionou. O pai de minha mãe, meu avô, não foi um bom homem. Foi um alcoólatra que não dava amor como uma filha merecia. Quando eu nasci, esse avô já não existia. Existia um outro, que não bebia, que me dava afeto como nunca deu à minha mãe, que me abraçava, comprava presentes, preparava os lanches da tarde e me ligava quase todos os dias. Minha mãe teve de lidar com os filhos homens se relacionando com seu pai da forma que ela nunca havia se relacionado com ele.

Outro homem na vida da mãe foi esse que mencionei, meu pai. Eles se amaram muito. Até minha mãe perceber que, outra vez, estava dividindo a casa com um alcoólatra — um pouco mais sofisticado, mas igual.

O pai era jornalista, bem informado, tinha o charme da fala, de ser engraçado, de ser um homem bonito... A mãe era linda, eu vi isso nas fotos e, modéstia à parte, dos filhos, sou o que mais se parece com ela. Os dois formaram esse casal bonito por um tempo. Até o pai repetir a rotina do vô, de sair à noite com os amigos e deixar a mãe sozinha com os três filhos, de não fazer outro programa que não fosse beber com os amigos em todos os finais de semana. O pai tinha essa vida pouca, autodestrutível e sofrida para uma mulher que já havia passado por isso.

Eu só entendi essa história quando cresci, às vésperas da morte do pai. Outras histórias mais duras eu soube depois, tomando café com a mãe e chorando juntos. O pai-herói deixou de existir. Tirei a capa do velho. Vesti sobre a mãe uma capa confeccionada a ferro e fogo, uma roupa forjada na luta que nós homens forçamos as mulheres a entrar e não ajudamos a sair.

Eu precisava falar mal do meu pai para essa mulher, enfim, se

sentar no lugar mais importante da mesa da família.

Essa é minha forma de celebrar um novo ciclo, de começar 2023 diferente. Eu precisava falar mal do meu pai, ao menos um pouco este ano.

Mas esta crônica nem é sobre ele.