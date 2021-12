Flamengo, 2019. Flamengo, 2021

Sou flamenguista desde o início dos anos 1980. Sim, tenho idade para me lembrar, ainda que meio vagamente, daquela seleção rubro-negra que conquistou o Brasil, a América, o mundo, com craques do quilate de Zico, Júnior, Leandro, Adílio e…