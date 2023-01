Galhos e Sombras, de Frans Krajcberg (1921-2017), foi uma das obras danificadas nos ataques de extremistas em Brasília, no 8 de janeiro que se tornou uma das datas mais sinistras da nossa história. Que tristeza e indignação ao ver a falta de sensibilidade, a brutalidade, o ódio se voltando contra o legado de um artista a quem o País e o mundo devem reverência e gratidão. O fato abominável trouxe à memória os bastidores de uma entrevista exclusiva com o polonês naturalizado brasileiro Krajcberg, marcada por fortes emoções.

Essa entrevista foi feita pelo então repórter iniciante Salvio Juliano Farias. “Era foca ainda”, lembrou ele, usando jargão do jornalismo. Retomei o texto nos arquivos e constatei o cuidado na apuração, nos detalhes sobre técnicas e fases do artista, e o humanismo nas perguntas. Eu era editora do antigo 2 do POPULAR. Krajcberg foi a capa do caderno de cultura no dia 14 de setembro de 1998.

No breve perfil de apresentação, em Frans Krajcberg, artesão da natureza, o repórter conta que o artista nasceu em Kozienice, na Polônia, e teve a família executada num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Veio para o Brasil em 1948, naturalizando-se brasileiro.

Em 1998, Krajcberg morava em uma casa suspensa construída sobre um pequizeiro, há 26 anos, e reclamava do ataque de cupins, que “agem secretamente”. Conforme o texto, “o menor de seus problemas”, porque seu sítio na baiana Nova Viçosa já tinha sido incendiado duas vezes e, por suas denúncias contra a devastação do meio ambiente, o premiado artista, reconhecido mundialmente, sofria ameaças de morte.

Embora os vândalos que destruíram patrimônio público e artístico nas sedes dos poderes não demonstrem conhecimento da história, o ataque à obra de Krajcberg carrega um sentido ainda mais doloroso por ser o criador um defensor das florestas, da natureza, no Brasil onde encontrou refúgio. Um desdobramento tenebroso a alertar para o perigo do mal disseminado em diferentes épocas, interligadas por conceitos e ideias deturpadas.

E por que a entrevista foi marcada por fortes emoções? Porque Krajcberg vivia então isolado no sítio. Naquele dia, estava em São Paulo para uma cirurgia na pele, consequência do trabalho feito com raízes, pedras e pigmentos naturais, sob o sol. Salvio arriscou telefonar, eram poucas as chances de ser atendido, mas o artista concedeu a almejada entrevista. Maravilha! Ficamos exultantes com aquele feito, mas...

Em 1998, celular era artigo de luxo e internet ainda parecia mágica em universo paralelo para poucos. Nossos instrumentos de trabalho eram mesmo caneta, bloco de anotações, telefone fixo e um enorme gravador a ele acoplado que, muitas vezes, falhava. Foi o que aconteceu. Quando o repórter foi transcrever a entrevista, nada tinha ficado gravado. Veio falar comigo, pálido, para narrar o ocorrido. Não tive dúvidas. Disse: ligue agora para ele de novo, explique o problema e peça que fale outra vez com você. Aí já era demais, ocupar o artista arredio duas vezes?! Mesmo constrangido, o repórter arriscou de novo e... deu certo.

Dessa história, ficam a persistência, a determinação do repórter em acreditar e agir, mesmo quando parecia pouco provável, impossível até. E, claro, a generosidade de um artista genial que, como acabamos de presenciar, ainda é alvo de ignorância e truculência.



(Karla Jaime é jornalista do POPULAR, com especialização em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário)