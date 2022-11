Forte eu sou, mas não tem jeito. Esses últimos dias foram muito duros. Foram também de gratidão, é certo, mas as despedidas, inevitavelmente, são dolorosas. A de Milton Nascimento dos palcos, a de Gal Costa da vida. Quem passou a existência inteira ouvindo essas pessoas, vendo-as se apresentar, assistindo-as soltar suas vozes divinas não consegue aceitar muito bem que os dois saiam de cena. É luto, sim, porque é perda e ausência. Por mais que possamos continuar a apreciar a divina arte de ambos, eles não estarão mais habitando nossos palcos com seus sorrisos mesclados a afinações perfeitas.

Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Ah, Gal... Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Não há paralelo na música brasileira para aquela soteropolitana que exalava talento e sedução. Divina, maravilhosa! Sempre atenta e forte! Sua brejeirice cantando como uma incorporação de personagens de Jorge Amado, com aquele langor moreno que, num repente, explodia num grito de protesto, numa exaltação de indignação, num chamado à luta. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, cantou ela para Gabriela, Cravo e Canela. Poderia estar falando de si mesma. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Ah, Gal, essa partida repentina, no susto e no choro de seus fãs, de seus amigos de toda uma vida. No olhar perdido de Gilberto Gil, no sorriso triste e desorientado de Caetano, no suspiro fundo e lamentoso de Bethânia. Os Doces Bárbaros que, com amor no coração, prepararam a invasão de nossas vidas, de nossas referências, do que compreendemos por som e canção. Gal, uma pérola negra de todas as cores. Gal, tropical, fatal. Gal, que pediu para o Brasil mostrar sua cara, que cantou a festa do interior, nossa Honey Baby. I love you!

E foi para ela que Milton Nascimento dedicou o derradeiro show de sua travessia, num espetáculo que fez o Mineirão, o maior palco da terra que adotou e cantou como ninguém, vibrar ao som de 57 mil pessoas presentes e tantas outras milhões a vê-lo se despedir. Com os parceiros do Clube da Esquina, cantando o Cio da Terra e Deus Salve o Oratório, lembrando que amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves. Ah, Milton, que entidade você é, que gênio, que beleza você exala a cada verso, a cada olhar para um Brasil profundo. Os óio se enche d’água, que até a vista se atrapaia, aiaiá... Milton dos bailes da vida, da alma repleta de chão, do amor de índio, da paisagem da janela, do girassol da cor de seu cabelo. Sabemos que chegar e partir são só dois lados da mesma viagem e que longe se vai sonhando demais, mas vê-lo se despedir do público traz uma nostalgia que vem com a consciência de que nada será como antes. Nunca mais.

No seu show de despedida, Milton interpretou a canção Volver a Los 17 e disse que era uma homenagem à cantora argentina Mercedes Sosa. Lá nos idos dos anos 1980, Sosa e Milton foram convidados para uma edição do programa Chico & Caetano, um daqueles projetos fantásticos que a TV aberta abdicou de realizar há muito tempo, sabe-se lá por qual razão. Chico Buarque e Caetano Veloso, naquela noite, também eram os anfitriões de Gal Costa. E os cinco, Chico, Caetano, Mercedes, Milton e Gal, enfileirados, presentearam o público numa apresentação antológica, cantando exatamente Volver a Los 17.

Queria eu também voltar aos meus 17 anos. Naquele distante 1994, Gal lançava um CD duplo, em que interpretava, entre outras canções, Trem das Onze, Esotérico e Negro Amor. Milton, por sua vez, fazia a turnê do disco Angelus, lançado no ano anterior.

Ah, Gal... Ah, Milton... Vocês deixaram o amor crescer na luz de cada dia. E não será fácil levar cada dia sem a luz que emana de vocês.