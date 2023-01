Em minha cidade natal, Parnaíba (PI), morávamos na Avenida Getúlio Vargas que leva à margem do Igaraçu, braço do delta no qual se construiu a cidade, e de onde se avista a Ilha Grande de Santa Isabel.

Situada em uma esquina, nossa casa tinha ares art déco, entrada lateral e varanda sombreada de trepadeiras. Na cidade pacata – teria talvez 20 mil habitantes – era costume os moradores reunirem-se à noitinha na praça principal; um alto-falante irradiava músicas e dava notícias recém-chegadas do Sul (leia-se: do Rio de Janeiro). De um lado ficava a Matriz de Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça; dobrando à esquerda, passava-se pelo Bar do Pimpão e o Cine Azul, de saudosa memória. Seguindo na mesma direção, casas de comércio e o sobrado da minha escola, dirigida pela saudosa professora Maria Luiza Bastos.

Terminadas as aulas, concluídos os deveres e tomado o segundo banho do dia, nós crianças perambulávamos por ali – nada a temer, a segurança era total. Gostávamos de caminhar até o porto, onde vendedores de garapa nos conquistavam com roletes de cana caiana – poderia haver algo melhor?

Seguíamos sempre pela mesma calçada, passávamos em frente à Mesa de Rendas e à imponente Casa Inglesa até o final da Avenida. Nunca atravessávamos a rua – isso porque, “do lado de lá” ficava o sobrado mal assombrado que pertencera ao potentado Simplício Dias da Silva, o Simplição, o homem mais rico (e mais cruel) de Parnaíba em todos os tempos. Sobre ele, histórias e lendas são superlativas. Consta que tinha 1.800 escravos que mourejavam nas salinas da Ilha Grande e no criatório de gado vacum – destinado à charqueada, que ficava para o lado dos Tucuns.

Nós estudávamos a História de Parnaíba e sabíamos que Simplição tinha sido intendente da cidade, presidente do Piauí e valoroso soldado da Independência. Sabíamos que trouxera benefícios para sua (nossa) terra, como a instalação da Alfândega.

Mas o que realmente nos impressionava eram relatos entre o romântico e o macabro – como o de uma escrava por quem ele teria se apaixonado e caçoava do seu senhor. Mandou prendê-la no porão, onde havia um leão – isso mesmo, um leão no Piauí! Ela usara de feitiços e mandingas de tal sorte poderosas que conseguira matar a fera. Outro relato dizia respeito a um menino, que a mãe carregava ao colo quando passava em frente ao sobrado: Simplição mandou arrancar a criança dos braços maternos, entregá-la ao cozinheiro e assá-la com rodelas de limão!

De longe, eu ficava a olhar o sobradão imponente, com muitas janelas. Dizia-se que ali se deu, a mando de Simplição, o assassinato de Carolina Thomasia, sua própria filha, que se apaixonara por um escravo. Este fora preso, supliciado e enforcado em praça pública; os restos mortais da infeliz donzela estão sepultados na Igreja da Mãe da Divina Graça. E mais: haveria uma passagem subterrânea entre essa igreja e o sobradão!

Certo é que estando eu sozinha, a curiosidade falou mais alto: decidi arriscar e subir a escada até o primeiro andar. Nessa época – final da década de 1930 – moravam ali duas idosas, descendentes do famoso Simplição. Eu as vira andando juntas em direção às missas e novenas, sempre enroladas em xales, os cabelos brancos presos em coque.

A sala era grande, avarandada. Cadeiras de balanço, sofás de palhinha, um aparador. Não havia ninguém! Dei alguns passos, quando se abriu uma porta e dela saiu uma velha velhérrima, de nariz adunco e corcova às costas – só faltava a vassoura de feiticeira. Aproximou-se penosamente, fazendo um esgar quando perguntou:

- Quem és tu, menina? O que queres?

Ela não tinha um só dente na boca murcha. Andei para traz, apavorada; no topo da escada consegui gaguejar:

- Eu acho que entrei na porta errada.

Desci correndo e saí para a rua.