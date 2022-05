A quem pensa que eu passei a infância num reformatório, respondo prontamente: Não. Vivi num Abrigo, lar para crianças órfãs ou abandonadas, um lar mesmo, não uma casa de correção. Sob as marcas do afeto, do amor incondicional de pai e mãe adotivos, relembro-me com ternura daquele tempo. Como num…