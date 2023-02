Como acontece com todas as crianças, a aproximação do meu aniversário deixava-me alvoroçada. Naquele dia, eu me sentia centro das atenções; e havia o ritual prévio da escolha de um presente numa das lojas da cidadezinha onde morávamos. Podia ser um brinquedo, uma roupa nova, um livro - quase sempre este o preferido, até porque sempre ganhava de meus pais um vestido e uma camisolinha de dormir para estrear no grande dia. À tardinha, viriam as colegas da escola, os primos, alguns casais amigos com seus filhos; e cumpria-se o ritual do bolo enfeitado, das balinhas, dos sorvetes, refrescos e guaraná, que eu não gostava, mas que todos pareciam apreciar.

O ponto alto, entretanto, o que mais me emocionava eram as comemorações extra-muros, aquelas que aconteciam por toda a cidade. De manhã, uma parada escolar percorria as ruas, ao som marcial de bandas de música. Com poucos alunos e particular, minha escola não desfilava - e eu sentia inveja dos meninos e meninas do grupo escolar, que marchavam sob o sol de rachar.

À noite, acontecia o baile de gala do Cassino 24 de Janeiro, numa esquina, quase em frente à nossa casa. Era uma edificação térrea em centro de terreno, com muitas portas que se abriam para pequenos balcões avarandados, protegidos por gradis de ferro. Nas semanas anteriores, eu ficava corujando os preparativos – os jardineiros cuidando dos canteiros de flores, as faxineiras lavando os vidros das janelas e encerando o assoalho de tábuas largas. Via quando se testavam as lâmpadas nos lustres; adivinhava quando se fazia a limpeza do balcão de recepção, da chapeleira e dos toaletes. Na véspera, chegavam caminhões trazendo bebidas que seriam esfriadas com barras de gelo, uma vez que, sendo precária a energia elétrica, nem se cogitava de refrigeradores, freezers e que tais. Os doces e salgados viriam no dia do evento; era preciso cuidado com as casquinhas de caranguejo e os pastéis de flor, recheados de camarão.

Quando meus convidados do aniversário já tinham ido embora – lá pelas 9 horas da noite – começava para mim a segunda parte das comemorações. Corria para a calçada em frente ao Cassino, com minhas primas e as empregadas, que nos acompanhavam. Sentia-me quase adulta, entre as pessoas que se acotovelavam no “sereno” da festa, para bisbilhotar a elegância dos convidados, checar os vestidos na última moda; acompanhar o compasso das músicas, ouvir – e até aplaudir - os cantores que se exibiam ao microfone. Nos salões, reunia-se a sociedade local, do prefeito às demais autoridades e pessoas de prol. Casais jovens também se faziam presentes; no “sereno”, comentava-se quem dançava com quem, quantas vezes o fizera, se era namoro ou simples flerte, como então se dizia.

Por coincidência, no dia do meu aniversário comemorava-se a independência do Piauí: em 24 de janeiro de 1823, o presidente da Província a proclamou, quando ainda se lutava nos campos piauienses para expulsar as tropas portuguesas comandadas pelo brigadeiro João José da Cunha Fidié, o que somente viria a ocorrer dois meses depois, na memorável Batalha do Jenipapo. Certo é que o 24 de janeiro – meu aniversário – era festejado por toda a gente. E isso me enchia de orgulho, como se – por artes de magia ou de empatia – eu me identificasse mais fortemente com minha terra natal.

Tantos anos passados, mais um janeiro caminha para o fim. Mais um janeiro se completa em minha vida, que já vai longa, pela graça de Deus. Na imensidão do planalto, tendo à frente os campos que a chuva tornou verdes e viçosos, vêm-me à lembrança aqueles outros janeiros, quando tudo me era descoberta e alegria.



(Lena Castello Branco é escritora e historiadora, doutora pela USP, membro da AGL, sócia-fundadora da Aflag e da Sociedade Brasileira de História da Medicina)