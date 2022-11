Metade de mim quer ir todos os dias para a cozinha preparar comida orgânica, fresca, com tempero especial, pouco sal e muita saúde. A outra metade chega à lanchonete de beira de estrada e, ao ser vista pela atendente, ouve a moça dizer: “O de sempre, né? Um disco frito de carne e uma Coca-Cola?”

Metade de mim se esforça para manter a atenção plena, meditar, respirar profundamente e observar cada detalhe do ambiente que me cerca. A outra sai para fazer caminhada, atende uma ligação, responde mensagens no WhatsApp e, quando percebe, está parada há uma hora assistindo aos vídeos no TikToK.

Metade de mim sabe que guardar rancor é o mesmo que tomar veneno e desejar que a outra pessoa morra, e que a justiça divina nunca falha. A outra tem uma planilha de Excel com nomes, datas e mancadas de cada um que me magoou e não disfarça o sorrisinho de canto de boca quando descobre que eles se deram mal.

Metade de mim sabe que a vida segue seu próprio fluxo, que as coisas acontecem na hora certa e não adianta apressar o leito do rio, porque ele corre sozinho. A outra faz novenas, vigílias, campanhas de 21 dias de orações e, nos horários de intervalo, fecha os olhos e diz: “Oi, Deus! Sou eu de novo...”

Metade de mim exercita o pensamento positivo e não se abala, porque sabe que em seis meses estará plena em Paris, sentada num café com óculos iguais aos da Jackie Kennedy e tomando uma taça de rosé. A outra não sabe se queima, pica ou some com a fatura do cartão de crédito, porque o que os olhos não veem, o bolso não sente.

Metade de mim sabe que somos seres autônomos, ninguém completa ninguém, e não adianta se afobar “que nada é para já, o amor não tem pressa, ele pode esperar”. A outra olha o celular de dois em minutos para ver se a mensagem foi respondida e quer entrar no primeiro buraco que aparece, quando descobre que o crush deu o cano.

Metade de mim adora ler clássicos da literatura, biografias, obras de psicologia e apreciar coletâneas de quadrinhos e fotografia. A outra senta no sofá para assistir um episódio de The Office e, de repente, já está há quatro horas rindo do Michael Scott pisando no grill depois de fazer os ovos do café da manhã, ou do Jim forjando o próprio assassinato.

Metade de mim sabe que é necessário pensar no futuro, ter aplicações, imóveis e uma poupança com pelo menos seis vezes o valor do que gasto mensalmente, pois ninguém sabe o dia de amanhã. A outra precisa ser contida fisicamente nas promoções de blusinhas do shopping ou ter o celular apreendido na Black Friday.

Metade de mim acredita que o yin é silencioso, lento e profundo, e busca se conectar com ele por meio da dança, da intuição, do toque suave e do respeito ao tempo de cada ciclo. A outra sabe que seu yang é forte demais e acaba tomando a frente de tudo, porque “bom mesmo é do meu jeito”.

Metade de mim sabe que a empatia é um bálsamo e, na maioria das vezes, o que as pessoas querem mesmo é ser acolhidas, abraçadas e respeitadas na sua singularidade. A outra mata e morre de sincericídio toda vez que resolve abrir seu bocão e atender ao pedido: “Me diga o que você realmente pensa sobre isso”.

Já tentei excluir uma das metades, porque acreditava que somente a outra era virtuosa. Compreendi que ficava manca. Artificial. Desisti. A luz só tem valor para quem um dia já conheceu a escuridão. É a junção dessas metades ora incongruentes, ora complementares, que faz de mim quem sou. Se faltar uma parte, não posso ser inteira.



(Fabrícia Hamu é jornalista e mestre em Relações Internacionais)