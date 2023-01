Quem poderia imaginar que as ações de Bolsonaro teriam consequências? Alguns de seus seguidores vão até dizer que ele despertou “o amor ao Brasil” e, por isso, eles estão fazendo o que estão fazendo. Só que o cara fugiu para Orlando e incita a destruição do Brasil, o que está muito longe de uma demonstração de amor.

Assim, o clã de Biroliro e seus fãs inauguram uma nova categoria: o patriota que destrói a pátria. O cristão que envergonha Cristo, mesmo com seu slogan Deus acima de tudo. E o mais curioso é que agora as lideranças evangélicas não se manifestam para criticar o que aconteceu. E sabe por quê? Porque esses fanáticos se sentem empoderados e têm a certeza da impunidade.

Observando o ato de terrorismo de domingo, é visível uma branquitude classe média. Os participantes se sentem tão autorizados e donos do Brasil, que eles sabem que podem depredar todos os prédios dos três poderes sob registros de câmeras que a polícia não vai fazer nada. Pessoas negras são mortas no Brasil por causa de um guarda-chuva. A regra é clara: nosso País tem ódio de preto e pobre.

Já está nítido que não reeleger Bolsonaro foi fundamental para evitar um golpe de verdade. Todo respeito à galera que anulou, mas, nessa altura do campeonato, tem gente que insiste em dizer que os dois lados são iguais. Só que a esquerda viu a Dilma ser impeachmada, o Lula ser preso e o Haddad perder as eleições de 2018... E não fez nada! Aceitou democraticamente e não vimos nada do que estamos vendo agora.

O bolsonarismo é um câncer e precisa ser extirpado. Espero que, depois de tanto terrorismo doméstico, o beijo da morte do bolsonarismo finalmente tenha chegado, mas ainda é cedo para saber. O próprio ex-presidente (que delícia escrever “ex”) tenta despregar sua imagem dos vândalos. Enquanto curte uma montanha-russa no Magic Kingdom em Orlando, ele tenta aplicar o famoso golpe do “filho feio não tem pai”.

Depois de mandar “fuzilar a petralhada”, de dizer que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas”, que “preferia um filho morto em uma acidente a um filho gay” e que “o grande erro da ditadura foi torturar e não matar”, ele finge achar que a violência de seu fã clube não é derivada de sua própria violência. Tudo começou quando ele, ainda deputado, homenageou o torturar Carlos Brilhante Ustra no Congresso Nacional e não saiu de lá preso. Ali começou a validação desse discurso assustadoramente fascista.

Então, é impossível comparar os lados como se fossem igualmente perigosos para a democracia brasileira. A esquerda avisou que o impeachment era golpe, que a Lava Jato era política, que o Moro era parcial, que o teto de gastos prejudicaria os pobres e que Bolsonaro destruiria o País. Não foi ouvida e não reagiu desse mesmo modo. Agora, nessa convulsão social que vivemos, quem pariu a violência que vai ter de embalar.