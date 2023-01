Cada um sabe de suas dores, desafios pessoais, metas, mas o que no fundo todo mundo quer é viver melhor. E amar, ser amado, amor em todas as suas possibilidades, porque, se precisamos atribuir sentido à vida, o amor é o que está a nosso alcance.

Milênios de sabedoria religiosa, filosófica e científica, com geniais esforços para iluminar mistérios, não dão conta do vazio que nos constitui e move, nem da imensidão cósmica que a tecnologia vai desvendando com imagens deslumbrantes e cálculos estonteantes.

Então, vamos lá, com humildade e boa vontade para seguir em mais um ano que mal começou e já avança rápido no calendário. Tem gente que fez até lista de prioridades, desde começar enfim a praticar com disciplina uma atividade física, nem que seja a caminhada diária que pouco exige e tanto retribui, a abandonar ou ao menos diminuir a entrega prazerosa de imediato, mas destrutiva, aos vícios.

Uma artista cujo trabalho admiro e a quem não via há anos, colocou nos planos retomar a pintura. Custei a crer que pessoa tão talentosa tivesse deixado de desenvolver dom tão precioso, cuja gratificação ao fazer e exibir, com possibilidade de trocas enriquecedoras, deve ser intensa, mas ela confirmou que há muito não encara uma tela em branco para, a partir desse encontro instigante, criar.

Já uma amiga, que me confessou compulsão por comida, em especial por doces, me agradeceu a alegria do momento juntas no passeio de bicicleta em meio a matas muito verdes nessa época das águas no Cerrado. “Me faz mais feliz do que ter um companheiro o tempo todo do meu lado”, comparou, transparecendo aí a idealização de um outro que tudo preencha. Aproveitei a deixa para observar: são bocadinhos, aqui e ali, degustados com delicadeza, o que podemos usufruir. Experimentamos sabores, às vezes até amargos, ácidos e repulsivos, quentes, frios, gostosos, inebriantes, e sempre vamos querer mais chances de provar... não há como abocanhar de uma vez, ainda bem.

Falando em bocadinhos, permitam-me compartilhar um pouquinho de achados nos quais esbarrei, ao acaso, nesses dias chuvosos. Esse é do filósofo Luiz Felipe Pondé, cujo livro Os Dez Mandamentos (+um) – Aforismos Teológicos de um Homem sem Fé (Editora Três Estrelas, 2015), descansava na mesinha ao lado da cama da minha mãe quando atraiu minha atenção (assim tem sido minha relação com os livros, eles se insinuam e me convidam. Aceito).

“A fragilidade do mundo pode formar um temperamento que teme pouco o niilismo e a ruína de valores porque sabe que tem que colocar sua própria força de vontade na sustentação da vida. Isso é o que se chama de um espírito forte, inclusive no sentido nietzschiano.”

Com Nietzsche, o encontro se dá também num curso on-line no qual, para minha sorte, a professora Scarlett Marton recomenda a tradução de Rubens Rodrigues Torres Filhos, da antiga coleção Os Pensadores (1996), que tenho. O Anticristo, parágrafo 6: “A vida mesma vale para mim como instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de potência: onde falta a vontade de potência, há declínio.”

Ainda um bocadinho mais suave, pero no menos filosófico, da sábia Mafalda, de Quino. O amigo lhe diz: “As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior”. E a danadinha responde: “Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores”.

Sonho, movimento, ação. Feliz 2023!