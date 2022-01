Se tem uma coisa boa em envelhecer é poder dizer, mesmo com a memória fraca e a boca murcha e repleta de próteses dentárias, mas cheia de alegria e orgulho, que se tem velhos amigos. Coisa gostosa é ter velhos amigos, aqueles de que a gente ainda se lembra, claro.

Saindo para almoçar com uma velha amiga em Goiânia, travamos o seguinte diálogo:

– Você se lembra daquele namorado meu?

– Qual?

– Aquele que não tinha queixo?

– Não lembro.

– Aquele. Como era mesmo o nome dele?

– Se você não lembra, como é que eu vou lembrar?

Caímos na gargalhada. Tentamos em vão e com assombro nos lembrar desse e dos nomes de outros ex-namorados. Apagamos os santos, naturalmente, mas não os milagres.

Ela continuou:

– Você se lembra daquela festa a que fomos numa cobertura na casa de um artista, cheia de luzes azuis?

– Lembro disso não.

Mais risaiada. A gente costumava ir a umas “festas estranhas com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita”.

Em diálogo por telefone ainda com outra velha amiga, ela contou que num jantar fui tema de uma conversa. No primeiro casamento, me recusei a adotar o sobrenome estrangeiro prestigioso do marido, preferi manter o meu Silva brasileiro vira-lata, que eu era vira-lata, mas não coisa-propriedade pra carregar o sobrenome de outra família que não a minha, e que isso teria provocado grande confusão familiar. Confirmo a recusa, mas não me recordo de treta, não. Rimos muito. O bom de ter ver velhos amigos é que se eles não lembram, inventam umas presepadas em que não é possível que a gente tenha se metido.

Os velhos amigos, nos reencontros, percebemos que temos perdido e confundido e inventado lembranças, mas não a capacidade de rir de nós mesmos. O bom humor continua firme, ao contrário das pelancas. Aliás, coisa boa de envelhecer e ter velhos amigos é a gente poder rir abertamente da memória fraca, da decrepitude inexorável, dos defeitos progressivos, das burradas que fez na vida, sem que isso se constitua em ofensa. Nada daquela cordialidade insincera, daquele excesso de elogios praticado socialmente.

Aliás, o bom dos velhos amigos é que eles são os nossos críticos mais fiéis. Diferentes da família que pratica por direito hereditário a implicância, com o intuito de mudar nosso comportamento, ou do colega de trabalho que nos enche de elogios na frente e nas costas nos deita o cacete, os velhos amigos ressaltam nossos defeitos pelo simples prazer de debochar, de rir e se divertir as nossas custas. Você fica muito engraçada quando está desesperada, diz a velha amiga.

Como já li em algum lugar na internet, amigo de verdade não é aquele que chega a sua casa e elogia tudo, a ordem, a limpeza, o bom gosto, mas o que já vai direto abrir a geladeira, reclama e xinga que não tem nada pra comer ou beber e fecha a porta com o traseiro. O bom de envelhecer e ter velhos amigos é que eles nos perguntam sem constrangimentos se estamos medicados: você já tomou seu remédio controlado hoje? Está parecendo aquela vez que você despirocou, viu Mamãe Oxum na cachoeira, achou que era o messias reencarnado, saiu doando todas as suas coisas ou dando mais do que chuchu na serra. Lembro não. Você está é doida! Doida é tu!

Apelido que velhos amigos põem na gente não são bullying e a gente não se magoa com eles. Coleciono os apelidos mais bizarros e sou pródiga em lhes fabricar outros tão estrambóticos quanto. O bom de envelhecer e de ter velhos amigos esparramados pelo mundo é que eles espalham nossas histórias, contam por aí os nossos mais cabeludos segredos, se é que se recordam deles, porque, eu, por exemplo, se algum amigo um dia me contou um segredo e pediu sigilo absoluto, pode ficar tranquilo, porque, se eu não me lembro nem dos meus, quanto mais dos outros. Mas sempre podemos inventar umas histórias, porque o bom de envelhecer é ter velhos amigos e...