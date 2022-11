Às vezes, eu acho que sou quebrado por dentro, que não consigo sentir nada por ninguém. Já até tentei tratar isso na terapia, mas não consigo. Sentimentos bons não são o meu forte.

De vez em quando até aparece alguém que é simpático comigo de primeira e me deixa pensativo, achando que talvez eu supere qualquer barreira. Porém, a intimidade é algo que quase nunca vem. Eu não sei me abrir com o outro nem reagir a ele.

Quando olho para trás, vejo que o meu relacionamento com quem mais tive intimidade foi também o meu mais tóxico. Era baseado em ameaças e rancores. Naquele período, eu ainda não estava fora do armário, então, o medo de ser exposto era o que dava ao meu namorado da época um super trunfo contra mim. Qualquer coisinha que eu negasse, logo ouvia “Seus pais vão saber quem você é de verdade”.

E eu cedia, movido pelo medo de uma possível homofobia dos meus progenitores, temendo que eles cortassem a ajuda financeira que me mantinha no Rio de Janeiro. Inclusive, o rapaz em questão se mudou para o Rio atrás de mim. Nem isso eu tive forças para impedir. Como eu disse no começo da crônica: reagir não é comigo.

Eu só consegui terminar de vez aquele relacionamento quando ele me esmurrou no rosto. A agressão física, que vinha se desenhando cada vez mais ao longo do tempo, foi o rompante para que eu tivesse forças para terminar. Uma fonte tão cheia de dor quanto de poder.

Depois disso, nenhum relacionamento foi tão duradouro. Não consegui me permitir ser 100% livre perto de ninguém. E nem sei como tentar.

Agora estou interessado em alguém. Só que não tenho coragem de chegar. Fico torcendo para ele ler a minha mente e se aproximar para ficar comigo. E também nem sei se ele seria a pessoa que quebraria todas essas barreiras que descrevi ao longo do texto. Confesso que mal o conheço. É só alguém que foi minimamente simpático e interessante (e é moderadamente bonito).

Nem acho que eu esteja pedindo muito, apenas uma conexão com o outro. Será que isso é muito e eu não sei? Talvez esse até seja o meu erro: pedir pouco.

Lembro que na adolescência meus amigos heteros brincavam de fazer ranking da beleza das meninas da sala e calculavam que, se eles quisessem pegar as “mais tops”, teriam de primeiro treinar com as que eles colocaram mais abaixo na lista. Me ensinaram que era assim que eu deveria fazer, mirar nas que têm pouco e assim internalizei que era tudo um jogo.

Só que eu não quero ser refém das coisas que me aconteceram. Eu não quero mais dizer que “sou assim porque passei por coisas ruins”. Eu sei que é normal se retrair depois de passar por algo pesado. Parar de confiar nas pessoas, se isolar, evitar tudo que traz conflito interno... Sinto que a validade de tudo isso já passou e que eu que preciso começar a não ser um amontoado dessas coisas. Agora o difcíl é descobrir como.



(Gustavo Palmeira é formado em Publicidade pela UFRJ, é roteirista do canal Porta dos Fundos e da Paramount+)