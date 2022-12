Deus nunca fez questão de se passar por sujeito bem humorado (se fosse onipotente, eu também não me importaria com o que pensam sobre mim). Lá no seu trono, passa o tempo alisando suas longas e brancas barbas, de olho no mais trivial deslize das suas criaturas. Bobeou, lá vem bronca.

Está certo que a gente faz por merecer uns bons puxões de orelha. Mas, às vezes, a ira divina é um tanto exagerada. Um vacilo, como dar uma olhadinha para trás, e pronto, a coitada é transformada em estátua de sal.

Desde muito cedo, Elohim deixou claro que não confiaria muito na gente, tanto que só decidiu nos colocar na Terra no último dia da criação. Ele passou cinco dias construindo tudo, e, só na sexta-feira, fez o homem a partir de um punhado de barro.

De início, até achou que o que havia feito era muito bom. Inclusive, deixou Adão batizar os bichos e ter domínio sobre eles. Mas nunca permitiu que Adão opinasse na constituição dos animais. Na única vez que deu brecha, o primeiro homem criou o ornitorrinco, então Deus achou melhor parar por aí.

Aqui em casa, quando a gente era criança, houve um tempo em que a situação era bem dura. Na hora do rango, a mãe deixava claro: um pedaço de galinha para cada um dos três filhos. De forma que a mesma galinha garantia duas ou três refeições. De vez em quando, um mais espertinho botava dois pedaços no prato. O cascudo cantava na cabeça piolhenta, acompanhado da proibição de brincar.

A punição era bastante razoável. Veja só: o Senhor botou Adão e Eva para fora de casa por causa de uma maçã. O castigo foi tão severo que até hoje, 4 mil anos depois, a humanidade inteira continua barrada do paraíso.

E a comunicação não é o forte do Elevadíssimo. Houve tempo em que não se podia nem mesmo dizer seu nome, e os hebreus precisavam se contentar com um tetragrama impronunciável, YHWH.

Até que um dia Moisés conseguiu uma audiência com Ele. Nessa conversa, Deus disse se chamar Eu Sou, um jeito estranho de se identificar. Nos próximos 40 anos, os dois desenvolveram uma forte amizade, mas o libertador do povo de Israel acabou proibido de entrar na terra prometida. Ao que tudo indica, Moisés não se comportou muito bem quando deveria fazer jorrar água de uma pedra, em pleno deserto.

Mas, apesar da personalidade carrancuda, de vez em quando o Senhor dos Exércitos decide fazer piada, e é aí que revela um humor peculiar. Veja a jaca. Pesa toneladas, cheira forte, e vai amolecendo no processo de amadurecimento. E o Criador decidiu por bem pendurá-la numa árvore, das bem grandonas. Quando a fruta despenca lá de cima, sai de baixo.

Penso também no Altíssimo dando gargalhadas quando colocou a picanha no mundo. Deliciosa, suculenta, com aquela gordurinha irresistível que entope as coronárias e mata seus apreciadores. Para balancear, inventou a aveia. Combate o colesterol, ajuda na digestão, tem antioxidantes, mas tem gosto de... aveia.

Falar assim do Todo-Poderoso provavelmente é pecado capital. Mas desde que o Primogênito passou um tempo entre nós, lá pelas bandas da Galileia, Deus nos compreendeu melhor, a ponto de permitir que todos os chamem de Pai. E pais e filhos são mais felizes brincando juntos. Amém!



(Rodrigo Hirose é jornalista e editor-assistente do POPULAR)