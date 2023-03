Uma das maiores vantagens de morar numa megalópole como o Rio de Janeiro é que sua vida se torna cosmopolita, você querendo ou não. A mistura de gringos com cariocas, com pessoas de outros Estados que estão de passagem, com pessoas de outros Estados que vieram para ficar e com todo tipo de gente que você imaginar consegue enriquecer a diversidade cultural de qualquer um - até daqueles que juram de pé junto que o famoso jeitinho brasileiro é o único malandro do globo.

Em frente a um dos diversos prédios que morei em Copacabana, havia uma calçada bem ampla e, nela, trabalhava um grupo de 12 peruanos. Cada um deles vendia artigos diferentes voltados para os turistas. Shorts, cangas, estatuetas e todo tipo de cacareco que os gringos amam. O problema é que esses peruanos tinham que enfrentar a ira dos donos das lojas de souvenir da região.

Esses empresários ansiavam tanto por um fim daqueles vendedores que chamavam a polícia quase diariamente e, como eles não tinham nota fiscal, teriam tudo confiscado. Porém, como diria o próprio carioca da gema: o erro do malandro é achar que todo mundo é otário. E, assim, os donos das

lojas não contavam com a astúcia dos peruanos.

Quando a polícia vinha, somente 10 dos 12 vendedores saíam correndo. Os dois das extremidades direita e esquerda tinham as notas fiscais dos produtos e continuavam o serviço normalmente. Assim que questionados a respeito da nota fiscal, enrolavam ao máximo para dar tempo dos outros fugirem. Não importava de qual direção da rua os policiais viessem, eles só conseguiam revistar os que estavam na extremidade. Quando terminavam a revista de alguma das pontas, os outros já haviam desaparecido no meio da multidão e os policiais ficavam chupando dedo. Desde que vi a estratégia deles, afirmo que quem acha o máximo o jeitinho brasileiro, com certeza não conhece o jeitinho peruano.

E acho que é só assim para sobreviver nessa terra tão hostil e linda que é São Sebastião do Rio de Janeiro. Este ano completo dez anos morando aqui e uma lição que aprendi rápido é: se você não tem herança na Zona Sul, vai precisar se esforçar o triplo na criatividade caso queira ter uma vida confortável. Afinal, a maioria das boas vagas de trabalho são ocupadas por alguém que teve a ajuda do famoso nepotismo.

A minha sorte é que a carreira que eu sigo permite que eu me envolva em mais de um projeto ao mesmo tempo, principalmente depois da pandemia que transformou as salas de roteiro em salas virtuais. Até porque, para um projeto dar certo por aqui, você tem de tentar levantar outros dez. É difícil fechar a matemática na Cidade Maravilhosa. Acho que o jeito é me reunir com mais 11 goianos que moram por aqui para encontrarmos um “jeitinho” nosso de sobreviver.



(Gustavo Palmeira é formado em Publicidade pela UFRJ, roteirista do canal Porta dos Fundos e da Paramount+)