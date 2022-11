Tenho percebido, nas tarefas para casa de minhas netas, uma constante preocupação com as questões ligadas ao meio ambiente. Volta e meia surge a pergunta: “Por que devemos preservar a natureza?” ou “Como as pessoas podem contribuir para a luta contra o aquecimento?”

As crianças hoje são levadas a esse tema insistentemente, o que não acontecia em meus tempos de menina. Esperemos que essa consciência traga resultado.

Mas a Luísa me disse um dia desses que os astronautas acharão um planeta onde a gente possa viver, quando a Terra tiver esgotado seus recursos (quer dizer, a extinção é inevitável, parece). Graças a Deus não estarei viva, quando isso acontecer. Nem ela. Mas essa pauta continuará a existir enquanto vivermos. Porque é uma realidade. Ninguém está inventando nada, como querem os negacionistas. É extremamente perceptível. E o futuro da humanidade vai depender de medidas várias, como o tratamento dado às florestas, a interrupção do desmatamento, etc., etc. Quer dizer, vai ser preciso adaptação para uma nova visão de mundo.

A Luísa descartou Marte (lá tem um vulcão muito grande, vó), e bota fé que outro planeta ainda a ser descoberto nos abrigará melhor do que Marte. Sua maior preocupação são os bichos (não vão caber só num foguete, eles vão ter de fazer muitas viagens). Com relação às árvores, ela teve sérias dúvidas – as árvores são muito grandes para se levar nos foguetes. Então eu acudi dizendo que sempre se pode levar as mudas para serem plantadas e crescerem lá.

Que planeta será esse, me descubro pensando. Que planeta abrigará tanta loucura de que o ser humano é capaz? Peguem esse último mês aqui no Brasil como exemplo – que tristeza! Essas pessoas acampadas e fantasiadas de patriotas querem o quê? Quantas vezes outros perderam eleições e ninguém foi para as ruas ou para a porta dos quartéis pedir intervenção militar (no máximo deram um piti, que nem o Aécio). Que insanidade!

Isso mostra uma divisão no País extremamente tóxica. E, pelo visto, duradoura. Quem são os poderosos bancando esses movimentos? Chegarão a ser penalizados?

De onde surgiu tanta gente ignorante de uma vez? É de matar de vergonha alheia. A gente já tem tanto problema pra resolver e esse povo criando situações assim! Essas pessoas não têm noção do que seja democracia, de como as instituições funcionam, de nada. A maioria serve de massa de manobra de quem não se conforma de haver perdido. (Mas às vezes chego a pensar que o ser humano quer é guerra, de qualquer jeito. Quer brigar).

Lula venceu a eleição, meu Deus do céu!. O resultado foi apertado, verdade, mas, considerando-se o contexto (de arrepiar), a vitória foi muito boa.

No entanto, essa divisão, para alguns, se recusa a acabar, e quem ainda tem um pingo de discernimento fica estarrecido e pasmo com o Brasil que aparece na foto – um País tão triste e feio.

Valha-nos Nossa Senhora Aparecida, valha-nos. Limpa esse País de seus males, ajuda-nos a criar um lindo sonho para todos os pequenos brasileiros que um dia viverão nessa terra.



(Maria Lúcia Félix Bufáiçal é poeta, pesquisadora, ensaísta, escritora e produtora cultural)