Depois da euforia (e decepção) da Copa do Mundo, o que deixa o brasileiro ouriçado nesse restinho de 2022 é a Mega Sena da Virada. São 500 milhões de reais, dinheiro do café para o Elon Musk, mas uma quantia que o trabalhador médio levaria 200 mil anos para acumular, sem gastar um centavo sequer nesse tempo.

Racionalmente, o apostador sabe que é mais fácil ser atingido 3.700 vezes por um raio do que acertar os seis números do passaporte para a felicidade. Mas, inconscientemente, paga para ter direito a uns dias de ilusão – o intervalo que vai do registro das dezenas à data do sorteio.

É um tempo idílico, em que só há espaço para praias paradisíacas, hotéis cinco estrelas, poltronas de primeira classe, cartões de crédito black, gente se estapeando para carregar a mala ou abrir a porta para você. Boletos, louça suja, lençóis para esticar, churrasco de fraldinha com cerveja de milho... Tudo vira passado.

Tenho uma estratégia particular para prolongar a fantasia: não conferir os números. Assim, enquanto não souber que o prêmio saiu para um morador sei-lá-de-onde, o sonho não acaba. E passo horas navegando nos sites da Porsche, dos melhores hotéis e restaurantes, e das vinícolas mais bonitas do mundo. São dias dedicados a traçar viagens fora da rota Goiânia–Porto Seguro. Até já tenho os primeiros roteiros desenhados: o das árvores gigantes, o dos dinossauros e o dos mais magníficos fenômenos da natureza.

Nesse período do ano, jornalistas se desdobram para alimentar os sonhos do apostador. Na internet, abundam os títulos tipo “Quanto rende o prêmio na poupança”, “O que dá para comprar com o prêmio”, e variações sobre o tema.

Os repórteres de televisão abordam pessoas aleatoriamente nas casas lotéricas. Perguntam o que o sujeito fará caso ganhe o meio bilhão de reais. Nove em dez pessoas respondem: “Vou pagar minhas contas”. Como tem brasileiro endividado.

Em busca da pauta mais criativa, um jornalista extrapolou os limites do razoável. O texto dizia ser possível comprar um avião, desses de aviação comercial, um Boeing ou Airbus. Só não explicou o que a pessoa faria com um bicho desses na garagem.

A Mega da Virada revela gente altruísta, que só pensa em cuidar da família, “comprar uma casa para minha mãe”. Mas, também, ressuscita aquela mesquinhariazinha que andava soterrada nos porões dos sentimentos. Escondido em um quarto escuro, quem nunca pensou: “Para fulano, não dou nada” ou “se sair, mando meu chefe para aquele lugar”?

Outra tradição é o bolão da firma. Ficar fora é quase impossível. Começa um burburinho aqui, outro acolá, e a adesão vai crescendo. Quem entra o faz com a desculpa de que a probabilidade de ganhar é maior. Mas, no fundo, o que o move é o medo de os colegas ganharem e, assim, se tornar o único trouxa que ficou para trás.

Por isso, já passei meu PIX para o Paçoca, que organiza o bolão da redação. Desde que assumiu o posto, tem 100% de desaproveitamento, mantendo a regularidade do antecessor, o Baianinho. Mas, como o diabinho egoísta fica cutucando, fiz meu jogo individual. Os números são 12, 32, 45, 46, 49 e 51.

Semana que vem, saio de férias. Se não voltar na segunda quinzena de janeiro, já sabe.



(Rodrigo Hirose é jornalista e editor-assistente do POPULAR)