Tenho pensado seguida e insistentemente sobre os Yanomamis. Desde que a notícia surgiu e que eu virei o rosto para não ver os corpos devastados, e que, ao alcançar meu quarto, as lágrimas caíram, tenho buscado nos dias e nas noites as palavras que pudessem chorar por eles e com eles. Não fugi dos textos como fugi das imagens. Me enchi de coragem e ouvi Ailton Krenak, li Itamar Vieira Junior e outros, todos dizendo que o extermínio yanomami é resultado de séculos de impunidade, com o que me sinto obrigada a concordar. Mas, ainda assim, as palavras não chegavam. E ainda não chegaram, à altura da indignação e da tristeza que venho sentindo ao me lembrar dessa tragédia humanitária tão grave.

Ailton Krenak fala em sub-humanidade, diz que os indígenas ou povos originários, ainda que sejam gente, são menos gente. Podem ser mortos, podem ser expulsos de suas terras, puderam ser vendidos e negociados por quatro séculos, e formam uma população de menor valor. Sabemos que os negros, que ainda hoje sofrem a violência do Estado, também fazem parte dessa sub-humanidade. Os Yanomamis vêm morrendo de desnutrição, suas meninas sendo violentadas, esse povo vem sofrendo danos irreparáveis há 40 anos, e notadamente nos últimos 4 anos, com o governo Bolsonaro. A mata é destruída, as águas envenenadas, os medicamentos destinados aos indígenas são desviados para os garimpeiros, toda forma de ataques são relatados todos os dias.

Há uma tentativa de sufocar os indígenas dentro de seu próprio território. A caça foi desmantelada, fugiu, porque os animais não ficam onde o território é envenenado.

É desesperador. Mesmo quem acompanhou essa devastação ao longo dos anos, fica horrorizado com o momento atual. Os garimpeiros isolam as aldeias, fazendo um cerco em torno delas. Os indígenas não têm para onde fugir, acostumados que são a viver sempre naquelas matas, hoje totalmente hostis. Sofrem a violência da fome, pois tudo o que plantam para sobreviver está contaminado, a água do rio envenenada, sofrem ataques armados também, constantemente. A situação deteriorou-se agudamente nos últimos 4 anos. E não só os povos originários estão sendo exterminados, o território também ficará irrecuperável por muito tempo porque o mercúrio pode ficar até 100 anos envenenando uma bacia. Se conseguirmos expulsar todos os malditos garimpeiros do território, ainda assim a água dos rios estará comprometida. E são os indígenas que preservam a floresta, sem eles talvez a devastação fosse ainda maior.

Se eu tivesse algum poder, mandaria soldados para vigiar aquelas fronteiras, para proteger aquele povo sofrido e que não tem culpa de estar num lugar tão cobiçado. O exército devia mostrar serventia fazendo isso, cuidando de brasileiros desprotegidos, ajudando o Brasil. E não apoiando um louco desvairado que chegou a declarar um dia que a cavalaria americana é que fez bem porque matou todos os indígenas de lá, de seu país.

A sociedade brasileira precisa deixar de ser tolerante com o intolerável e exigir rigor na apuração de responsabilidades e no cumprimento das leis. As fotos de crianças, idosos e bebês cadavéricos na Amazônia remetem a cenas aterrorizantes de guerra. Tanto que o Instituto Brasil Israel comparou a situação atual dos Yanomamis com a vivência dos judeus nos campos de concentração da Alemanha nazista.

Portanto, é guerra. Cumpre ao exército cuidar dessa guerra. E quando eu digo Exército, na verdade quero dizer Forças Armadas. Se todos que se preparam para ser oficiais fossem obrigados -- como parte do currículo -- a servirem ao país lá, onde a ganância e a loucura fazem tantas vítimas, talvez as coisas fossem diferentes.

Não me refiro a ‘pazzuelos’. Falo de homens capazes. E bons.