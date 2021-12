"E durante vários anos comemoramos os Natais na casa dos meus pais, com a reunião dos irmãos e sobrinhos, alegre festa de família”

O Natal, essa expectativa coletivamente criada para se comemorar o final do ano com ruas iluminadas, árvores enfeitadas, presentes, burburinhos, alegrias, eu gosto disso.

Gostava muito quando pequena, tempo em que celebrávamos a data com todos os seus ícones. Minha mãe nos chamava para enfeitar a árvore em um canto da sala, nem sempre o tradicional pinheiro cujo perfume fazia parte do espírito daqueles dias, mas às vezes uma árvore nativa (houve ano em que a árvore escolhida foi uma pequena goiabeira transplantada para um vaso, homenagem, creio, a sua fruta preferida).

No tão esperado dia 24, aprontávamos com roupas novas, meu pai abria de par em par a grande porta da sala que dava para o alpendre e o jardim, e colocava o LP com músicas natalinas, entre elas a entranhada Botei Meu Sapatinho na Janela do Quintal. Dali, saíamos para um périplo de visitas, primeiro na casa de tia Maria, onde o presépio era uma obra de arte, com um Menino Jesus encantador e disfarçadas latinhas de brotos de feijão (ou de arroz?) fazendo as vezes de capim ao lado dos animais e dos Reis Magos que de tudo participavam. Esse presépio inesquecível era a magnífica oferenda da casa. De lá, rumávamos para a casa de tia Nicota onde um grande e verdadeiro pinheiro brilhava com bolas natalinas por onde serpenteavam luzinhas coloridas. Meus olhos só se desgrudavam daquela beleza para ver se entre os pacotes empilhados a seus pés haveria um com meu nome, o que jamais faltava porque era ali onde minha amada madrinha tia Sina sempre deixava algo para me fazer muito feliz. Depois da ceia, voltávamos já sonolentos para nossas camas de onde madrugávamos para ver que presentes Papai Noel deixara junto a nossos sapatos debaixo da iluminada goiabeira na sala.

Tempos de grande inocência onde podíamos pensar que morávamos em um país pacato e pacífico. Ou melhor, sequer pensar em país, já que essa jamais foi uma noção da infância.

Adulta, os Natais adquiriram outro ritmo e significado. Mas a tradição da troca de presentes, insuflada pela cultura do consumo, de alguma maneira se manteve.

Quando tivemos nossos filhos, naturalmente passamos a ser Papais Noel. E durante vários anos comemoramos os Natais na casa dos meus pais, com a reunião dos irmãos e sobrinhos, alegre festa de família. Momento para voltar a Goiânia e também rever parentes queridos. Nos anos mais recentes, fizemos, Felipe e eu, alguns Natais em nossa casa, até que nossos filhos por sua vez seguiram cada um seu novo rumo, pois assim é o correr da vida. Este ano, faremos uma ceia com nossa neta mais velha preparando uma comida típica do Natal na Venezuela, aprendida com sua avó materna, venezuelana.

E neste final de tarde, passando pela Avenida Amaral Gurgel, atualmente um lugar onde famílias agora sem teto se ajeitam em barracas sob o viaduto, vi uma delas enfeitada com ornamentos natalinos; ao lado um caixote onde havia um presépio montado, acredito, com o mesmo apreço que tia Maria dedicava ao dela.

Embaixo, à espera, um sapatinho. De criança.