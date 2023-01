Soube da morte quando estava na casa de meu irmão. Disseram que um carro de som passou anunciando. Acontece assim ainda nas pequenas cidades. Eu não a conhecia e poucas encontrei na vida com o mesmo nome: uma que como eu trabalhava na Secretaria de Educação de Goiânia, outra na Secretaria da Fazenda de Goiás, uma terceira no Vapt-Vupt de Aparecida, quando eu estava prestes a ne mudar para o Ceará. Ah, sim, teve uma quarta, que nunca conheci pessoalmente, uma freira! Creio que, nomes inventados a partir da junção de outros, não somos muitas no mundo.

Quando saí para caminhar pela pequena cidade goiana onde vivi meus primeiros anos, vi o cortejo fúnebre passar pela avenida principal. Parei e me sentei sob uma pequena árvore com uma copa de galhos emaranhados. Assisti.

Se tivesse um chapéu, eu o teria tirado como gesto de respeito por aquela que ia, não maquinalmente como os homens do poema Momento num Café, de Manuel Bandeira, absorta na vida, confiante na vida, não também como aquele outro homem que “se descobriu num gesto largo e demorado”, para quem “a vida é uma agitação feroz e sem finalidade”, talvez menos iludida, talvez menos cética.

Uma estranha coincidência ela ter partido assim no último dia do ano, quando eu estava justamente ali, para celebrar, junto de meus pais, o ano em aurora. Uma coincidência somente, mas dessas que inflamam a memória e imaginação. Como 2022 foi um ano de partidas: Gal Costa, Erasmo Carlos, Rolando Boldrin, Pelé, isso mencionando somente alguns dos que nos marcaram com sua arte. Mas houve também muitas outras pessoas próximas e queridas.

É assim a vida – resigno-me. Envelhecemos, se temos tal sorte. E acompanhamos cada vez mais amiúde a partida dos que admiramos e amamos.

Nós também morremos um pouco a cada dia, até a morte definitiva. No ano que se pôs também morri um pouco. Perdi amigos, umas tantas ilusões, músculos, um brinco de ouro no mar, mais um par de óculos, um guarda-chuva. Em ano anterior havia perdido meu documento de identidade e vaguei um bom tempo sem lenço sem documento, até que decidi ir até o município de Sobral fazer um novo RG.

Depois de fabricar minha nova identidade, agora cearense, embora mantendo ainda o primeiro nome, fui visitar outro artista que também já partiu, autor da canção que me veio à memória quando vi o cortejo passar: “O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”. Uma canção que vejo muitos cantarem e postarem nas redes sociais, representando nossas dores e tristezas – “tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro” –, mas também o renascimento ou a obstinação da vida - “presentemente, posso me considerar um sujeito de sorte”.

Sentei-me ao lado da estátua de Antônio Carlos na praça de Sobral, cidade onde nascera. Eu havia levado comigo e lia o bonito livro a ele dedicado: “Para Belchior com amor”, uma antologia de crônicas e cartas organizada pelos escritores Ricardo Kelmer e Alan Mendonça e publicada pela editora Radiadora. Nela, muitos autores, citando as canções, falam da morte, do medo diante de um cenário político aterrorizante como o que vivemos nos últimos quatro anos no Brasil, mas também de resistência.

E porque, apesar de não tão moça, me sinto sã e salva e forte, celebro o fato de ainda poder usufruir do grande presente que é viver. E porque vivi para poder assistir pela TV um outro cortejo colorido, agora de esperança por um País, cantarolo que “Deus é brasileiro e anda do meu lado/ E assim já não posso sofrer no ano passado”.

“No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.” No último dia do ano passado morreu Lucivânia. É que a mulher do cortejo que passava também tinha o meu primeiro nome: Lucivânia. Foi ela, não eu. Mas também fui eu, porque morremos a cada ano, e somos um pouco de cada criatura que morre e nasce. Porque somos galhos emaranhados de uma mesma árvore, como daquela sob a qual me sentei, somos todos os mesmos e parentes, ainda que de parentesco remoto.