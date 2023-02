“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”

“Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.”



Mataram o poeta que escreveu esses versos. Mataram Pablo Neruda. Em 1973, poucos dias depois da morte de Allende e do golpe militar que implantou a ditadura no Chile. Mas só agora, cinquenta anos depois, ficou definitivamente provado que…