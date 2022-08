Um novo romance

Ainda não contei para vocês que estou nos meses de lançamento do meu novo romance, Aqui. Neste Lugar.

É um romance bem diferente de tudo o que já escrevi. Nele eu mergulho no universo mitológico de nosso País e conto uma história cujos protagonistas são nossos mitos e seres folclóricos. É também uma alegoria do que nos acontece e vem nos acontecendo…