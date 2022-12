Penso no surreal que é ouvir Michael Bublé entoando uma canção de Natal num centro de compras aqui em Machida, subúrbio de Tóquio, uma das muitas situações que me parece inesperada nessa viagem ao Extremo Oriente.

Antes de chegar ao Japão para visitar filha, genro e neto passamos perto de um mês na Coreia do Sul. E por ser ponto totalmente fora da nossa curva na Terra, a viagem nos exige superações a todo momento – das dificuldades com o idioma, a comida, os costumes até a coleta do lixo, passando por fazer compras no supermercado; enfim, tudo nos impõe aprendizado e superação, além das muitas emoções que nos impactam fortemente como os jardins ainda floridos, as fortes sensações do primeiro tremor de terra ou o pôr do sol inesquecível de Machida.

Há o silêncio no metrô lotado (onde é recomendado não falar ao celular), a obediência das crianças que passeiam na rua com as professoras, a disciplina e o espírito coletivo são impressionantes. Por outro lado, os sentimentos contidos, a emoção reprimida e a alegria que depende de muito saquê para ser liberada.

Tudo que vejo diariamente vem complementar o que eu havia percebido nos escritos de Haruki Murakami que li com vivo interesse, sob o clima da estiagem goiana, quando os cenários descritos pareciam tão inacreditáveis.

Em vários momentos, sinto-me sob o impacto daquele sentimento da chamada “síndrome de Stendhal”, uma espécie de overdose de beleza, que nem sempre se aplica apenas à apreciação direta de obras de artes. Há uma superabundância de estados de espírito, diante do novo, do belo, do silêncio e do estranho espaço que representa o Extremo Oriente.

O eclipse total da lua que vivemos aqui em Machida pode ser catalogado como um desses instantes dos quais nós saímos impactados, como no dia 9 de novembro, em que assistimos a esse surpreendente evento classificado pela Nasa como imperdível “red moon” (a lua vermelha).

Do meu jardim, em Goiânia, já havia presenciado espetáculo similar, mas este, por estar em terra tão distante, foi mais impactante. Lembrei-me do franco-uruguaio Jules Laforgue, o poeta por excelência dos versos lunares. Eu o conheci por mão do escritor Alexandre Soares Silva há algum tempo, e nunca mais deixei de lê-los sem ousar qualquer pequeno verso sobre a lua. O poeta norte-americano T.S Eliot parece ter sido vítima do mesmo assombro, diante de Laforgue por outras razões, principalmente, a pureza do verso livre.

Diante da lua e da lembrança do poeta, recordo seu Lamento da Lua na Província, onde sou transportado de Machida para a cidade de Goiás, célebre por seus luares. Afinal, as noites goianas são “tão meigas,/ tão claras/ tão belas tão puras/ por certo não há (outras)”, afinal, diz aquele hino goiano: “São noites de trovas/ De beijos e juras/ As noites de cá”.

Em Laforgue, a lua é mais fiel ao sentimento que vivi lembrando (e que relembro vivendo): um luar sobre um jardim japonês: “Ah, lua, formosa e cheia/ gorda qual fortuna alheia.”

E, assim, continuei vagueando pelo nosso bairro até tarde sem poder voltar para o meu pequeno apartamento aqui em Machida (Tóquio), pois “Tranquila lua, que exílio...”

Eu vivo exilado como nos versos do poeta que vou repetindo: “Preciso dizer: que brilho!” Seguimos nossa surpreendente travessia no Extremo Oriente, extremo em mim: “Ricas noites, em que deito/ A província no meu peito”.



(Adalberto Queiroz é jornalista e poeta)